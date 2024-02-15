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    Агент Мартинса отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Спартака»

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    Футбольный агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, прокомментировал информацию о том, что игрок в ближайшее время может покинуть московский клуб.

    Кристофер Мартинс
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    Кристофер Мартинс

    Ранее сообщалось, что тренерский штаб красно-белых больше не рассчитывает на Мартинса, Виктора Мозеса, Павла Маслова и Леона Классена.

    «Может ли Мартинс покинуть "Спартак" этой зимой? Все возможно, но Кристофер очень счастлив в клубе сейчас и не хочет его покидать», — приводит слова агента Sport24.

  • Стало известно, когда Мозес покинет «Спартак»
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    • Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Мартинса в 4,50 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 17 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

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