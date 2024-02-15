Агент Мартинса отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Спартака»

Кристофер Мартинс Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что тренерский штаб красно-белых больше не рассчитывает на Мартинса, Виктора Мозеса, Павла Маслова и Леона Классена.
«Может ли Мартинс покинуть "Спартак" этой зимой? Все возможно, но Кристофер очень счастлив в клубе сейчас и не хочет его покидать», — приводит слова агента Sport24.
Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Мартинса в 4,50 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 17 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.