«Индиана»
Турнирное положение: Игра «Индианы» в последних поединках вызывает противоречивые впечатления, но при этом клуб все равно выигрывает матчей больше, чем проигрывает.
Последние матчи: В последней встрече таки вовсе была одержана победа над «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:90).
Травмированные игроки: Почти все баскетболисты «Пэйсерс» восстановились от травм, и теперь только Матюрин продолжает лечиться.
Общий тонус клуба: Весьма радует, что Карлайл старается не повторяться в тактических построениях и к матчам с новыми соперниками обязательно готовит сюрпризы.
«Бруклин»
Турнирное положение: Удивительно, но последняя неделя для «Бруклина» выдались максимально продуктивной, хотя на турнирное расположение это никак не повлияло.
Последние матчи: За три последних матча коллектив из Нью-Йорка не проиграл ни разу, хотя соперники были не из робких.
Травмированные игроки: Вон и его помощники продолжают тасовать состав по причине травм игроков ротации. Сейчас своему клубу не могут помочь Уайтхед, Бэйтс-Диоп и Симмонс. Под вопросом участие в матче Смита-младшего и Джонсона.
Общий тонус клуба: С «Индианой» не получится играть в примитивный баскетбол с дырявой защитой, поэтому вероятность победы гостей продлить победную серию стремится к нулю.
Статистика для ставок
- «Индиана» за шесть последних поединков проиграла всего лишь два раза
- «Нетс» победили в трех последних матчах по сезону
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.20, а на победу «Бруклина» — 4.88.
Прогноз: Несмотря на то, что у «Орландо» последние матчи откровенно получаются, все равно победа останется за «Индианой».
- 1.90Орландо — Портленд: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.64Детройт — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.92Шарлотт — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол с большой долей вероятности случится.
Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.21.