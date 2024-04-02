В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Индиана»

Турнирное положение: Игра «Индианы» в последних поединках вызывает противоречивые впечатления, но при этом клуб все равно выигрывает матчей больше, чем проигрывает.

Последние матчи: В последней встрече таки вовсе была одержана победа над «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:90).

Травмированные игроки: Почти все баскетболисты «Пэйсерс» восстановились от травм, и теперь только Матюрин продолжает лечиться.

Общий тонус клуба: Весьма радует, что Карлайл старается не повторяться в тактических построениях и к матчам с новыми соперниками обязательно готовит сюрпризы.

«Бруклин»

Турнирное положение: Удивительно, но последняя неделя для «Бруклина» выдались максимально продуктивной, хотя на турнирное расположение это никак не повлияло.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: За три последних матча коллектив из Нью-Йорка не проиграл ни разу, хотя соперники были не из робких.

Травмированные игроки: Вон и его помощники продолжают тасовать состав по причине травм игроков ротации. Сейчас своему клубу не могут помочь Уайтхед, Бэйтс-Диоп и Симмонс. Под вопросом участие в матче Смита-младшего и Джонсона.

Общий тонус клуба: С «Индианой» не получится играть в примитивный баскетбол с дырявой защитой, поэтому вероятность победы гостей продлить победную серию стремится к нулю.

Статистика для ставок

«Индиана» за шесть последних поединков проиграла всего лишь два раза

«Нетс» победили в трех последних матчах по сезону

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.20, а на победу «Бруклина» — 4.88.

Прогноз: Несмотря на то, что у «Орландо» последние матчи откровенно получаются, все равно победа останется за «Индианой».

Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол с большой долей вероятности случится.

Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.21.