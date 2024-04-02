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    «Бруклин» сможет продлить победную серию?

    «Индиана» — «Бруклин». Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 02 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Бруклин»
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    «Бруклин»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на «Гейнбридж Филдхаус Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Индиана» — «Бруклин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Апреля 2024 года

    «Индиана»

    Турнирное положение: Игра «Индианы» в последних поединках вызывает противоречивые впечатления, но при этом клуб все равно выигрывает матчей больше, чем проигрывает.

    Последние матчи: В последней встрече таки вовсе была одержана победа над «Лос-Анджелес Лейкерс» (109:90).

    Травмированные игроки: Почти все баскетболисты «Пэйсерс» восстановились от травм, и теперь только Матюрин продолжает лечиться.

    Общий тонус клуба: Весьма радует, что Карлайл старается не повторяться в тактических построениях и к матчам с новыми соперниками обязательно готовит сюрпризы.

    «Бруклин»

    Турнирное положение: Удивительно, но последняя неделя для «Бруклина» выдались максимально продуктивной, хотя на турнирное расположение это никак не повлияло.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: За три последних матча коллектив из Нью-Йорка не проиграл ни разу, хотя соперники были не из робких.

    Травмированные игроки: Вон и его помощники продолжают тасовать состав по причине травм игроков ротации. Сейчас своему клубу не могут помочь Уайтхед, Бэйтс-Диоп и Симмонс. Под вопросом участие в матче Смита-младшего и Джонсона.

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    Общий тонус клуба: С «Индианой» не получится играть в примитивный баскетбол с дырявой защитой, поэтому вероятность победы гостей продлить победную серию стремится к нулю.

    Статистика для ставок

    • «Индиана» за шесть последних поединков проиграла всего лишь два раза

    • «Нетс» победили в трех последних матчах по сезону

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Индианы» дают коэффициент 1.20, а на победу «Бруклина» — 4.88.

    Прогноз: Несмотря на то, что у «Орландо» последние матчи откровенно получаются, все равно победа останется за «Индианой».

    Альтернативный прогноз: Результативный баскетбол с большой долей вероятности случится.

    Ставка: Ф1 (-10) с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТБ 234 с коэффициентом 2.21.

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    Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Бруклин» с коэффициентом 1.88. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Бруклин» сможет продлить победную серию?
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