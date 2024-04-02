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    «Детройт» имеет неплохие шансы на ещё одну победу?

    «Детройт» — «Мемфис». Ставка (к. 1.64) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 02 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Мемфис»
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    «Детройт»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 02 Апреля 2024 года

    «Детройт»

    Турнирное положение: Последние результаты «Детройта» оставляли желать лучшего, но надежды не закончить сезон на последней строчке восточной конференции все же имеются.

    Последние матчи: В последней своей игре клуб из Мичигана при всех проблемах с составом смог обыграть такой же слабый «Вашингтон» (96:87).

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке против «Гриззлис» не смогут принять участие Умуде, Граймс, Гибсон, Стюарт, Томпсон и Фонтеккио.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче с ещё одним ослабленным соперником из-за повреждений игроков хозяева могут одержать домашнюю викторию.

    «Мемфис»

    Турнирное положение: Весь сезон «Мемфиса» можно назвать одним большим кошмаром, поскольку такого количества неблагоприятных обстоятельств нужно ещё умудриться найти.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Дженкинс старался добиваться побед всеми возможными способами, но реальный уровень клуба продемонстрировал «Орландо», который позволил сопернику набрать всего лишь 88 очков в крайнем поединке.

    Травмированные игроки: От травм в составе клуба из Теннесси продолжают лечиться Альдама, Бэйн, Кончар, Морант, Оладипо, Смарт и Уильямс.

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    Общий тонус клуба: Даже с обескровленным соперником в Мичигане легкой жизни не предвидится, поскольку у «Детройта» хотя бы будет играть Каннингем, а у гостей все лидеры на больничном.

    Статистика для ставок

    • «Мемфис» выиграл семь последних очных поединков

    • «Детройт» выиграл последний выездной поединок по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 1.64, а на победу «Мемфиса» — 2.35.

    Прогноз: У хозяев очень неплохие шансы на вторую победу подряд, поскольку гости совсем слабы по причине многочисленных травм.

    Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ожидать не стоит, поскольку у обеих команд есть очевидные проблемы в нападении.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.64.

    Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.25.

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    Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Мемфис» с коэффициентом 1.64. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Детройт» имеет неплохие шансы на ещё одну победу?
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