В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Мемфис». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Мемфис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: Последние результаты «Детройта» оставляли желать лучшего, но надежды не закончить сезон на последней строчке восточной конференции все же имеются.

Последние матчи: В последней своей игре клуб из Мичигана при всех проблемах с составом смог обыграть такой же слабый «Вашингтон» (96:87).

Травмированные игроки: В предстоящем поединке против «Гриззлис» не смогут принять участие Умуде, Граймс, Гибсон, Стюарт, Томпсон и Фонтеккио.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче с ещё одним ослабленным соперником из-за повреждений игроков хозяева могут одержать домашнюю викторию.

«Мемфис»

Турнирное положение: Весь сезон «Мемфиса» можно назвать одним большим кошмаром, поскольку такого количества неблагоприятных обстоятельств нужно ещё умудриться найти.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Дженкинс старался добиваться побед всеми возможными способами, но реальный уровень клуба продемонстрировал «Орландо», который позволил сопернику набрать всего лишь 88 очков в крайнем поединке.

Травмированные игроки: От травм в составе клуба из Теннесси продолжают лечиться Альдама, Бэйн, Кончар, Морант, Оладипо, Смарт и Уильямс.

Общий тонус клуба: Даже с обескровленным соперником в Мичигане легкой жизни не предвидится, поскольку у «Детройта» хотя бы будет играть Каннингем, а у гостей все лидеры на больничном.

Статистика для ставок

«Мемфис» выиграл семь последних очных поединков

«Детройт» выиграл последний выездной поединок по календарю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 1.64, а на победу «Мемфиса» — 2.35.

Прогноз: У хозяев очень неплохие шансы на вторую победу подряд, поскольку гости совсем слабы по причине многочисленных травм.

Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ожидать не стоит, поскольку у обеих команд есть очевидные проблемы в нападении.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.64.

Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.25.