«Детройт»
Турнирное положение: Последние результаты «Детройта» оставляли желать лучшего, но надежды не закончить сезон на последней строчке восточной конференции все же имеются.
Последние матчи: В последней своей игре клуб из Мичигана при всех проблемах с составом смог обыграть такой же слабый «Вашингтон» (96:87).
Травмированные игроки: В предстоящем поединке против «Гриззлис» не смогут принять участие Умуде, Граймс, Гибсон, Стюарт, Томпсон и Фонтеккио.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче с ещё одним ослабленным соперником из-за повреждений игроков хозяева могут одержать домашнюю викторию.
«Мемфис»
Турнирное положение: Весь сезон «Мемфиса» можно назвать одним большим кошмаром, поскольку такого количества неблагоприятных обстоятельств нужно ещё умудриться найти.
Последние матчи: Дженкинс старался добиваться побед всеми возможными способами, но реальный уровень клуба продемонстрировал «Орландо», который позволил сопернику набрать всего лишь 88 очков в крайнем поединке.
Травмированные игроки: От травм в составе клуба из Теннесси продолжают лечиться Альдама, Бэйн, Кончар, Морант, Оладипо, Смарт и Уильямс.
Общий тонус клуба: Даже с обескровленным соперником в Мичигане легкой жизни не предвидится, поскольку у «Детройта» хотя бы будет играть Каннингем, а у гостей все лидеры на больничном.
Статистика для ставок
- «Мемфис» выиграл семь последних очных поединков
- «Детройт» выиграл последний выездной поединок по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Детройта» дают коэффициент 1.64, а на победу «Мемфиса» — 2.35.
Прогноз: У хозяев очень неплохие шансы на вторую победу подряд, поскольку гости совсем слабы по причине многочисленных травм.
- 1.90Орландо — Портленд: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.88Индиана — Бруклин: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.92Шарлотт — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативного баскетбола ожидать не стоит, поскольку у обеих команд есть очевидные проблемы в нападении.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.64.
Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.25.