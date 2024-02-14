В 23:00 14.02.2024 ПСЖ и Реал Сосьедад начнут матч в 1/8 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ — Реал Сосьедад

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ПСЖ»).

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