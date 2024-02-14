ПСЖ — «Реал Сосьедад». Матч пройдет 14 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). ПСЖ — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Путь в плей-офф: ПСЖ вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое «Боруссии» Дортмунд, но оказался выше «Милан» и «Ньюкасл».

В шести матчах группового раунда французский клуб набрал восемь очков из 18-ти возможных после двух побед, двух ничьих и двух поражений.

Коэффициенты матча ПСЖ — Реал Сосьедад 1X2Новым игрокам 1.673.905.50Бонус$9500

Последние матчи: клуб в прошлом туре французской Лиги 1 дома обыграл «Лилль» (3:1). Гости открыли счет на 6-й минуте, но в итоге все равно потерпели поражение.

В трех последних матчах во всех турнирах коллектив победил во всех турнирах, так что такая форма сулит ему хорошие шансы на очередной успех — теперь уже в Лиге чемпионов.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Не сыграют: Милан Шкриняр, Преснель Кимпембе, Серхио Рико — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: На сегодня у ПСЖ беспроигрышная серия в 16 поединков во всех турнирах при 12 победах и четырех ничьих.

В последний раз на сегодня подопечные Луиса Энрике проиграли еще 7 ноября «Милану» как раз в Лиге чемпионов. Трудно понять, как соперник сможет справиться с такой мощью чемпиона Франции.

Килиан Мбаппе — самый результативный игрок команды в Лиге чемпионов с тремя голами. При этом в Лиге 1 он — лучший бомбардир с 20 голами.

«Реал Сосьедад»

Путь в плей-офф: «Реал Сосьедад» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Интер», «Бенфика» и «Зальцбург».

В шести матчах группового раунда баски набрали 12 очков из 18-ти возможных благодаря трем победам и трем ничьим. Ближайшего конкурента «Интер» они обошли по дополнительным показателям.

Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги гости потерпели поражение. На своем поле сансебастьянцы потерпели поражение от «Осасуны» (0:1), которая идет в середине таблицы.

На сегодня у баскского клуба безвыигрышная серия в четыре матча в разных турнирах при трех ничьих и одном поражении.

Не сыграют: Бекер, Одриосола, Оярсабаль, Элустондо, Тирни, Муньос, Фернандес и Меркеланс — травмированы. Дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Реал Сосьедад» в последнее время серьезно хромает. В последних четырех матчах клуб ни разу не забил, что вылилось в три ничьих и одно поражение.

Такая игры и результаты уже привели к тому, что коллектив выпал из зоны еврокубков и сейчас занимает седьмое место с отставанием в один балл.

Браис Мендес — самый результативный игрок басков в Лиге чемпионов, забив три мяча в группе. При этом в испанском первенстве лучший бомбардир с восемью голами — Оярсабаль, но в грядущем матче он не сыграет из-за травмы.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей ПСЖ победил

в четырех последних матчах «Реал Сосьедад» не выиграл

в пяти последних матчах ПСЖ было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.90, победа «Реал Сосьедада» — в 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов. В этих поединках парижане хотя и забивали, но пропускали и сами.

Безусловно, «Реал Сосьедад» не смог забить в четырех последних матчах, но ПСЖ давно не уходил с поля без пропущенных мячей. Нельзя исключать разгром и со счетом 3:0.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что ПСЖ победит, и в матче будет забито больше 1,5 голов, ведь в восьми из девяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: ПСЖ выиграет при тотал больше 1,5 голов за 2.00.

А еще есть дерзкая ставка на матч ПСЖ — «Реал Сосьедад» за 5.34.