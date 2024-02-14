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    Окажет ли «Реал Сосьедад» сопротивление ПСЖ?

    ПСЖ — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 1.90) и прогноз на 1/8 финала Лигу чемпионов 14 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Реал Сосьедад»
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    ПСЖ — фаворит матча
    ПСЖ — «Реал Сосьедад». Матч пройдет 14 февраля в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). ПСЖ — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 14 Февраля 2024 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •

    ПСЖ

    Путь в плей-офф: ПСЖ вышел в 1/8 финала благодаря второму месту в группе, где проиграл первое «Боруссии» Дортмунд, но оказался выше «Милан» и «Ньюкасл».

    В шести матчах группового раунда французский клуб набрал восемь очков из 18-ти возможных после двух побед, двух ничьих и двух поражений.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Реал Сосьедад

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре французской Лиги 1 дома обыграл «Лилль» (3:1). Гости открыли счет на 6-й минуте, но в итоге все равно потерпели поражение.

    В трех последних матчах во всех турнирах коллектив победил во всех турнирах, так что такая форма сулит ему хорошие шансы на очередной успех — теперь уже в Лиге чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Милан Шкриняр, Преснель Кимпембе, Серхио Рико — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: На сегодня у ПСЖ беспроигрышная серия в 16 поединков во всех турнирах при 12 победах и четырех ничьих.

    В последний раз на сегодня подопечные Луиса Энрике проиграли еще 7 ноября «Милану» как раз в Лиге чемпионов. Трудно понять, как соперник сможет справиться с такой мощью чемпиона Франции.

    Килиан Мбаппе — самый результативный игрок команды в Лиге чемпионов с тремя голами. При этом в Лиге 1 он — лучший бомбардир с 20 голами.

    «Реал Сосьедад»

    Путь в плей-офф: «Реал Сосьедад» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Интер», «Бенфика» и «Зальцбург».

    В шести матчах группового раунда баски набрали 12 очков из 18-ти возможных благодаря трем победам и трем ничьим. Ближайшего конкурента «Интер» они обошли по дополнительным показателям.

    Последние матчи: в предыдущем туре испанской Ла Лиги гости потерпели поражение. На своем поле сансебастьянцы потерпели поражение от «Осасуны» (0:1), которая идет в середине таблицы.

    На сегодня у баскского клуба безвыигрышная серия в четыре матча в разных турнирах при трех ничьих и одном поражении.

    Не сыграют: Бекер, Одриосола, Оярсабаль, Элустондо, Тирни, Муньос, Фернандес и Меркеланс — травмированы. Дисквалифицированных нет.

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  • 11/02/2024

    • Состояние команды: «Реал Сосьедад» в последнее время серьезно хромает. В последних четырех матчах клуб ни разу не забил, что вылилось в три ничьих и одно поражение.

    Такая игры и результаты уже привели к тому, что коллектив выпал из зоны еврокубков и сейчас занимает седьмое место с отставанием в один балл.

    Браис Мендес — самый результативный игрок басков в Лиге чемпионов, забив три мяча в группе. При этом в испанском первенстве лучший бомбардир с восемью голами — Оярсабаль, но в грядущем матче он не сыграет из-за травмы.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей ПСЖ победил

    • в четырех последних матчах «Реал Сосьедад» не выиграл

    • в пяти последних матчах ПСЖ было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.90, победа «Реал Сосьедада» — в 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

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    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов. В этих поединках парижане хотя и забивали, но пропускали и сами.

    Безусловно, «Реал Сосьедад» не смог забить в четырех последних матчах, но ПСЖ давно не уходил с поля без пропущенных мячей. Нельзя исключать разгром и со счетом 3:0.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что ПСЖ победит, и в матче будет забито больше 1,5 голов, ведь в восьми из девяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: ПСЖ выиграет при тотал больше 1,5 голов за 2.00.

    А еще есть дерзкая ставка на матч ПСЖ — «Реал Сосьедад» за 5.34.

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    ПСЖ — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на футбол. Окажет ли «Реал Сосьедад» сопротивление ПСЖ?
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