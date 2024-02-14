В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 14 февраля пройдет матч ПСЖ — «Реал Сосьедад». Начало — 23:00 (мск). ПСЖ — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит привычно мощно. ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции.

При этом оборона команды блещет надежностью. В 21 матче Лиги 1 она дала результативный сбой всего 18 раз.

Коэффициенты матча ПСЖ — Реал Сосьедад 1X2Новым игрокам 1.673.905.50Бонус$9500

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось победить. ПСЖ нанес поражение «Лиллю» (3:1).

Вообще, в пяти своих последних матчах ПСЖ добыл 4 виктории. Только матч с «Брестом» принес лишь ничью (2:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 14 мячей. А вот в свои ворота ПСЖ пропустил 6 раз.

Не сыграют: Преснел Кимпембе, Милан Шкриньяр — травмированы.

Состояние команды: ПСЖ сейчас проводит весьма успешный игровой цикл. Игра парижан по-прежнему сильно зависима от кондиций Килиана Мбаппе.

Правда, Мбаппе не столь результативен в Лиге чемпионов. В его активе пока только 3 забитых мяча в турнире.

Стоит отметить, что ПСЖ традиционно мощно атакует. Да и подбор исполнителей во всех линиях у французов качественный.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне борется за высокие места. Сейчас команда находится на 7 месте в турнирной таблице Примеры.

Команда забила 32 мяча, пропустив в свои ворота 22.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Реал Сосьедад» всего одна добытая виктория.

Не сыграют: Шеральдо Беккер, Айхен Муньос, Альваро Одриосола, Карлос Фернандес — травмированы. Ариц Элустондо — дисквалифицирован.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» отличается надежными тылами. Да и выдать отдельный яркий поединок баскам по силам.

В своем последнем поединке команда потерпела обидное поражение. «Доностьяррас» дома уступили «Осасуне» (0:1).

А вот в своей группе Лиги чемпионов баски не проиграли ни разу. Причем «Реал Сосьедад» опередил в таблице «Интер».

И уж совсем очевидно, что баски максимально настроятся на битву с парижанами. Наверняка гости будут рассчитывать на контратаки.

Статистика для ставок

ПСЖ уверенно лидирует в своем чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 11 очков

«Реал Сосьедад» еще не проигрывал в текущей Лиге чемпионов

ПСЖ выиграл в 3 своих последних матчах

Ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.09, а победа гостей — в скромные 5.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.

Прогноз: Баски явно намерены дать бой парижанам, к тому же французы не столь уверенно выступают в Лиге чемпионов.

«Доностьяррас» способны выдать отдельный яркий поединок, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 5.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники покажут открытый футбол, в котором преуспеют.

Ставка: ТБ 4.5 за 5.80.

Кроме того, на матч ПСЖ — «Реал Сосьедад» есть сбалансированный прогноз за 1.90.