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    Смогут ли баски удивить Париж?

    ПСЖ — «Реал Сосьедад». Дерзкая ставка (к. 5.34) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 14 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Реал Сосьедад»
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    Килиан Мбаппе
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 14 февраля пройдет матч ПСЖ — «Реал Сосьедад». Начало — 23:00 (мск). ПСЖ — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 14 Февраля 2024 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •

    ПСЖ

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит привычно мощно. ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции.

    При этом оборона команды блещет надежностью. В 21 матче Лиги 1 она дала результативный сбой всего 18 раз.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Реал Сосьедад

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось победить. ПСЖ нанес поражение «Лиллю» (3:1).

    Вообще, в пяти своих последних матчах ПСЖ добыл 4 виктории. Только матч с «Брестом» принес лишь ничью (2:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 14 мячей. А вот в свои ворота ПСЖ пропустил 6 раз.

    Не сыграют: Преснел Кимпембе, Милан Шкриньяр — травмированы.

    Состояние команды: ПСЖ сейчас проводит весьма успешный игровой цикл. Игра парижан по-прежнему сильно зависима от кондиций Килиана Мбаппе.

    Правда, Мбаппе не столь результативен в Лиге чемпионов. В его активе пока только 3 забитых мяча в турнире.

    Стоит отметить, что ПСЖ традиционно мощно атакует. Да и подбор исполнителей во всех линиях у французов качественный.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне борется за высокие места. Сейчас команда находится на 7 месте в турнирной таблице Примеры.

    Команда забила 32 мяча, пропустив в свои ворота 22.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Реал Сосьедад» всего одна добытая виктория.

    Не сыграют: Шеральдо Беккер, Айхен Муньос, Альваро Одриосола, Карлос Фернандес — травмированы. Ариц Элустондо — дисквалифицирован.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» отличается надежными тылами. Да и выдать отдельный яркий поединок баскам по силам.

    В своем последнем поединке команда потерпела обидное поражение. «Доностьяррас» дома уступили «Осасуне» (0:1).

    А вот в своей группе Лиги чемпионов баски не проиграли ни разу. Причем «Реал Сосьедад» опередил в таблице «Интер».

    И уж совсем очевидно, что баски максимально настроятся на битву с парижанами. Наверняка гости будут рассчитывать на контратаки.

    Статистика для ставок

    • ПСЖ уверенно лидирует в своем чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 11 очков

    • «Реал Сосьедад» еще не проигрывал в текущей Лиге чемпионов

    • ПСЖ выиграл в 3 своих последних матчах

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.09, а победа гостей — в скромные 5.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.

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    Прогноз: Баски явно намерены дать бой парижанам, к тому же французы не столь уверенно выступают в Лиге чемпионов.

    «Доностьяррас» способны выдать отдельный яркий поединок, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 5.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники покажут открытый футбол, в котором преуспеют.

    Ставка: ТБ 4.5 за 5.80.

    Кроме того, на матч ПСЖ — «Реал Сосьедад» есть сбалансированный прогноз за 1.90.

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    ПСЖ — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (5.34), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли баски удивить Париж?
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