ПСЖ
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит привычно мощно. ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции.
При этом оборона команды блещет надежностью. В 21 матче Лиги 1 она дала результативный сбой всего 18 раз.
Коэффициенты матча ПСЖ — Реал Сосьедад
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось победить. ПСЖ нанес поражение «Лиллю» (3:1).
Вообще, в пяти своих последних матчах ПСЖ добыл 4 виктории. Только матч с «Брестом» принес лишь ничью (2:2).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 14 мячей. А вот в свои ворота ПСЖ пропустил 6 раз.
Не сыграют: Преснел Кимпембе, Милан Шкриньяр — травмированы.
Состояние команды: ПСЖ сейчас проводит весьма успешный игровой цикл. Игра парижан по-прежнему сильно зависима от кондиций Килиана Мбаппе.
Правда, Мбаппе не столь результативен в Лиге чемпионов. В его активе пока только 3 забитых мяча в турнире.
Стоит отметить, что ПСЖ традиционно мощно атакует. Да и подбор исполнителей во всех линиях у французов качественный.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне борется за высокие места. Сейчас команда находится на 7 месте в турнирной таблице Примеры.
Команда забила 32 мяча, пропустив в свои ворота 22.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Реал Сосьедад» всего одна добытая виктория.
Не сыграют: Шеральдо Беккер, Айхен Муньос, Альваро Одриосола, Карлос Фернандес — травмированы. Ариц Элустондо — дисквалифицирован.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» отличается надежными тылами. Да и выдать отдельный яркий поединок баскам по силам.
В своем последнем поединке команда потерпела обидное поражение. «Доностьяррас» дома уступили «Осасуне» (0:1).
А вот в своей группе Лиги чемпионов баски не проиграли ни разу. Причем «Реал Сосьедад» опередил в таблице «Интер».
И уж совсем очевидно, что баски максимально настроятся на битву с парижанами. Наверняка гости будут рассчитывать на контратаки.
Статистика для ставок
- ПСЖ уверенно лидирует в своем чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 11 очков
- «Реал Сосьедад» еще не проигрывал в текущей Лиге чемпионов
- ПСЖ выиграл в 3 своих последних матчах
Ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.09, а победа гостей — в скромные 5.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.
Прогноз: Баски явно намерены дать бой парижанам, к тому же французы не столь уверенно выступают в Лиге чемпионов.
«Доностьяррас» способны выдать отдельный яркий поединок, и уж точно не собираются отсиживаться в тылах.
Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 5.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники покажут открытый футбол, в котором преуспеют.
Ставка: ТБ 4.5 за 5.80.
Кроме того, на матч ПСЖ — «Реал Сосьедад» есть сбалансированный прогноз за 1.90.