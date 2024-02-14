Юрист: Без тюрьмы Промес не обойдется, где-то когда-то задержат

Юриствысказался о приговоре атакующему полузащитнику «Спартака»за контрабанду наркотиков.

Ранее стало известно, что Промес приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за участие в ввозе двух партий наркотиков в порт Антверпена (Бельгия).

«Прежде всего Квинси нельзя появляться в Евросоюзе. Если задержат, то шесть лет за наркотики — гуманный срок. Без тюрьмы не обойдется точно, где-то когда-то задержат. Есть случаи, когда и через 25 лет люди были пойманы, и какой-то срок был отсижен.

Если говорить о странах, в которых нельзя будет появляться Промесу, кроме Евросоюза, то это зависит от дружественных отношений между ними: США, Канада — точно. Арабские страны менее опасны. В России и Беларуси у него будет возможность выступать до определенного времени. В общем, ничего хорошего нет», — приводит слова Князева «Чемпионат».