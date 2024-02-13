«Ювентус» — «Удинезе»: счет матча 0:1 (0:1), обзор гола

В матче 24-го тура итальянской Серии А туринскийнеожиданно уступил домасо счетом 0:1.

Единственный мяч на 25-й минуте забил центральный защитник «зебр» Лаутаро Джанетти, который только зимой перебрался в Серию А. Он оказался самым расторопным в штрафной «Ювентуса» на добивании.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Удинезе 0:1 Гол: 0:1 Lautaro Giannetti (25') Предупреждения: Кингсли Эхизибуэ (10'), Бремер Глейсон (38'), Федерико Гатти (74'), Уолас (82'), Исаак Саксесс (89'), Ханс Николусси Кавилья (90 + 2')

В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Вероной».

Календарь и таблица Серии А

«Удинезе» сразится на своем поле с «Кальяри».