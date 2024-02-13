«Ювентус» — «Удинезе»: счет матча 0:1 (0:1), обзор гола

Автор победного гола Лаутаро Джанетти в январе пришел из «Велес Сарсфилд» Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 25-й минуте забил центральный защитник «зебр» Лаутаро Джанетти, который только зимой перебрался в Серию А. Он оказался самым расторопным в штрафной «Ювентуса» на добивании.
Футбол. Италия. Серия А
Ювентус — Удинезе 0:1
Гол: 0:1 Lautaro Giannetti (25') Предупреждения: Кингсли Эхизибуэ (10'), Бремер Глейсон (38'), Федерико Гатти (74'), Уолас (82'), Исаак Саксесс (89'), Ханс Николусси Кавилья (90 + 2')
В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Вероной».
«Удинезе» сразится на своем поле с «Кальяри».