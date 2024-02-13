В 22:45 13.02.2024 Суонси и Лидс начнут матч в английском Чемпионшипе.

Суонси — Лидс

Последний матч между собой: Лидс — Суонси 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Суонси» — «Лидс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лидс»).

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