В 23:00 13.02.2024 Копенгаген и Манчестер Сити начнут матч в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Копенгаген — Манчестер Сити

Последний матч между собой: Копенгаген — Манчестер Сити 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Манчестер Сити»).

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