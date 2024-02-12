«Спартак» отменил тренировку в Абу‑Даби из‑за землетрясения

Московскийне смог провести тренировку в понедельник из-за землетрясения в(ОАЭ).

«Специальный медиа‑день "Спартака" должен был стать свежим глотком информационного воздуха. Однако в дело вмешалась сама стихия. Всю ночь в Абу‑Даби шел проливной дождь.

А утром прогремело сообщение о землетрясении — 2,8 балла по шкале Рихтера. Все, что ниже 3 баллов, считается незначительным, но "Спартак" использовал этот повод и перенес медиа‑день и открытую тренировку на неопределенный срок», — сообщил корреспондент «Матч ТВ» Евгений Загитов.

В ближайшем матче «Спартак» 14 февраля сыграет с казахстанским «Кайратом» в рамках Зимнего кубка РПЛ.