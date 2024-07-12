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    Смогут ли команды определить победителя?

    «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу». Прогноз (к. 3.15) на матч чемпионата Бразилии 12 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу»
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    Халк — нападающий «Атлетико Минейро»
    12 июля в рамках 16-го тура чемпионата Бразилии сыграют «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 12 Июля 2024 года

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 03:30 Сан-Паулу

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: Команда занимает 12-е место в таблице чемпионата Бразилии и 18-ю очками в активе после 14-и сыгранных матчей. «Атлетико» находится в зоне выхода на Южноамериканский кубок.

    Стоит отметить, что команда не лучшим образом выступает на своем поле, занимая лишь 18-е место в лиге по этой показателю. «Атлетико Минейро» набрал 7 очков из 21-го возможного на своем поле.

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Бразилии «Атлетико» проиграл «Ботафого» со счетом 0:3, а до этого уступил «Фламенго» (2:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме.

    В последних 5-и матчах у «Атлетико» только 1 победа над «Интернасьоналем» (2:1), а также по 2 раза команда сыграла вничью и проиграла. За этот период «Минейро» сумел забить 6 голов при 10-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграет: Рубенс (травма).

    Состояние команды: В последнее время «Атлетико Минейро» выглядит не очень здорово, команда теряет очень много очков, а ближайшие преследователи уже дышат в затылок.

    Последний раз «Атлетико» встречался с «Сан-Паулу» в декабре 2023-го года. В том матче «Минейро» выиграл у соперника со счетом 2:1, забив решающий гол на 90+4-й минуте.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: Команда располагается на 4-й позиции в чемпионате Бразилии, набрав 27 очков в 15-и встречах. «Сан-Паулу» продолжает борьбу за 1-ю строчку, отставание от которой составляет 4 балла.

    К тому же, команда неплохо выступает на чужом поле, набрав 11 очков из 21-го возможного в гостях и занимая по этому показателю 4-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Сан-Паулу» обыграл «Брагантино» со счетом 2:0, а матчем ранее одолел «Атлетико Паранаэнсе» (2:1), забив победный гол на 61-й минуте.

    У «Сан-Паулу» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда забила 9 голов при 3-х пропущенных.

    Не сыграют: Михаэль Араухо и Пабло Майа (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Сан-Паулу» чувствует себя очень уверенно, особенно в последнее время. Команда выступает отлично, но никак не может победить «Атлетико Минейро» в очных противостояниях.

    Стоит отметить, что у «Сан-Паулу» есть яркий нападающий Лучиано, который занимает 3-е место в списке лучшим бомбардиров чемпионата Бразилии. За 12 матчей форвард забил 6 голов и сделал голевую передачу.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Паулу» имеет победную серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд

    • «Атлетико Минейро» в последних 2-х матчах уступил соперникам, пропуская минимум 3 гола за игру

    • В последних 5-и очных встречах «Сан-Паулу» ни разу не обыграл «Атлетико» (2 поражения и 3 ничьих)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико Минейро» дают 2.45, а на «Сан-Паулу» — 3.10, ничью букмекеры оценивают в 3.15.

    Тотал меньше 2.5 идет за 1.60, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.35.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут выявить победителями в предстоящем матче.

    Ставка: Ничья за 3.15.

    Прогноз: Команды вполне способны сыграть результативно.

    Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 2.50.

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    «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 12.07.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли команды определить победителя?
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