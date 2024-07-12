Смогут ли команды определить победителя?

12 июля в рамках 16-го тура чемпионата Бразилии сыграют «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Сан-Паулу», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: Команда занимает 12-е место в таблице чемпионата Бразилии и 18-ю очками в активе после 14-и сыгранных матчей. «Атлетико» находится в зоне выхода на Южноамериканский кубок.

Стоит отметить, что команда не лучшим образом выступает на своем поле, занимая лишь 18-е место в лиге по этой показателю. «Атлетико Минейро» набрал 7 очков из 21-го возможного на своем поле.

Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Бразилии «Атлетико» проиграл «Ботафого» со счетом 0:3, а до этого уступил «Фламенго» (2:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме.

В последних 5-и матчах у «Атлетико» только 1 победа над «Интернасьоналем» (2:1), а также по 2 раза команда сыграла вничью и проиграла. За этот период «Минейро» сумел забить 6 голов при 10-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграет: Рубенс (травма).

Состояние команды: В последнее время «Атлетико Минейро» выглядит не очень здорово, команда теряет очень много очков, а ближайшие преследователи уже дышат в затылок.

Последний раз «Атлетико» встречался с «Сан-Паулу» в декабре 2023-го года. В том матче «Минейро» выиграл у соперника со счетом 2:1, забив решающий гол на 90+4-й минуте.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: Команда располагается на 4-й позиции в чемпионате Бразилии, набрав 27 очков в 15-и встречах. «Сан-Паулу» продолжает борьбу за 1-ю строчку, отставание от которой составляет 4 балла.

К тому же, команда неплохо выступает на чужом поле, набрав 11 очков из 21-го возможного в гостях и занимая по этому показателю 4-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Сан-Паулу» обыграл «Брагантино» со счетом 2:0, а матчем ранее одолел «Атлетико Паранаэнсе» (2:1), забив победный гол на 61-й минуте.

У «Сан-Паулу» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда забила 9 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Михаэль Араухо и Пабло Майа (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Сан-Паулу» чувствует себя очень уверенно, особенно в последнее время. Команда выступает отлично, но никак не может победить «Атлетико Минейро» в очных противостояниях.

Стоит отметить, что у «Сан-Паулу» есть яркий нападающий Лучиано, который занимает 3-е место в списке лучшим бомбардиров чемпионата Бразилии. За 12 матчей форвард забил 6 голов и сделал голевую передачу.

Статистика для ставок

«Сан-Паулу» имеет победную серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд

«Атлетико Минейро» в последних 2-х матчах уступил соперникам, пропуская минимум 3 гола за игру

В последних 5-и очных встречах «Сан-Паулу» ни разу не обыграл «Атлетико» (2 поражения и 3 ничьих)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико Минейро» дают 2.45, а на «Сан-Паулу» — 3.10, ничью букмекеры оценивают в 3.15.

Тотал меньше 2.5 идет за 1.60, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.35.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут выявить победителями в предстоящем матче.

Ставка: Ничья за 3.15.

Прогноз: Команды вполне способны сыграть результативно.

Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 2.50.