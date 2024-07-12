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    «Ботафого» не оставит шансов своему сопернику?

    «Витория» — «Ботафого». Прогноз (к. 2.60) на матч чемпионата Бразилии 12 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витория» — «Ботафого»
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    «Ботафого»
    12 июля в рамках 16-го тура чемпионата Бразилии сыграют «Витория» и «Ботафого». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Ботафого», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Витория»

    Турнирное положение: Команда проводит не самый успешный сезон. Магия цифр — «Витория» занимает 15-е место в чемпионате Бразилии с 15-ю очками в активе после 15-и сыгранных матчей.

    Команда также занимает 2-е место с конца в лиге по надежности в обороне, «Витория» пропустила 24 гола за 15 встреч при 18-и забитых. Хуже показатель только у «Васко да Гама» (26 пропущенных).

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Бразилии «Витория» обыграла «Крисиуму» (2:1), забив все голы еще в 1-м тайме. До этого команда уступила «Коринтиансу» со счетом 2:3, пропустив решающий мяч на 90+6-й минуте.

    В последних 5-и матчах у «Витории» 3 поражения и 2 победы. За этот период команда сумела забить 6 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Камутанга, Кастильо, Освальдо и Родриго Андраде (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Витория» полностью провалила старт нынешнего сезона, но сейчас команда стала потихоньку набирать ход и побеждать.

    На своем поле «Витория» набрала 10 очков из 24-х возможных, занимая по показателю домашних встреч 13-е место в лиге.

    «Ботафого»

    Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за 1-ю строчку в чемпионате Бразилии. После 15-и туров «Ботафого» занимает 2-е место в таблице с 30-ю очками в активе.

    Команда отстает от 1-й позиции лишь на 1 балл — вся борьба впереди. «Ботафого» также занимает 2-е место в лиге по результативности, команда забила 26 голов за 15 встреч, а «Фламенго» — 27.

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    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Бразилии «Ботафого» разгромил «Атлетико Минейро» со счетом 3:0, а до этого обыграл «Куябу» (2:1), забив победный мяч на 76-й минуте.

    У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Ботафого» забил 8 голов при 3-х пропущенных.

    Не сыграют: Жефферсон, Матеус Нацименто и Рафаэль (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Ботафого» выступает очень уверенно в последнее время, за последние 14 матчей во всех турнирах команда проиграла только «Крисиуму» (1:2).

    «Ботафого» стабильно не проигрывает «Витории» в последних 5-и очных встречах. За этото период «черно-белые» одержали 4 победы и лишь однажды сыграли вничью.

    Статистика для ставок

    • «Ботафого» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей (3 победы и 1 ничья)

    • В последних 4-х матчах на чужом поле «Ботафого» пропускал минимум 1 гол за игру

    • В последних 5-и очных матчах «Ботафого» побеждал «Виторию» 4 раза и 1 раз сыграл вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ботафого» дают 2.60, а на «Виторию» — 2.85, ничью букмекеры оценивают в 3.15.

    Тотал меньше 2.5 идет за 1.63, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.30.

    Прогноз: Можно предположить, что «Ботафого» не испытает больших проблем с «Виторией».

    Ставка: Победа «Ботафого» за 2.60.

    Прогноз: В 3-х из 5-и последних очных матчей команды не забивали много голов.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 2.10.

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    «Витория» — «Ботафого»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 12.07.2024. Прогнозы на футбол. «Ботафого» не оставит шансов своему сопернику?
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