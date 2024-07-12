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    Удержится ли «Фламенго» на верху таблицы?

    «Фламенго» — «Форталеза». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 12 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Форталеза»
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    «Фламенго»
    «Фламенго» на своем поле примет «Форталезу» в 16-м туре бразильской Серии А. Поединок пройдет 12 июля и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Форталеза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 12 Июля 2024 года

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 02:00 Форталеза

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
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    «Фламенго»

    Турнирное положение: Коллектив из города Рио-де-Жанейро с 31 зачетным пунктом находится во главе таблицы и на балл опережает вторую строку.

    «Фламенго» выиграл девять матчей из 15 проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел два поражения, забил 27 мячей при 15 пропущенных.

    Последние матчи: В прошлом туре «стервятники» на своем поле не смогли одолеть «Куябу», расписав с соперником мировую со счетом 1:1. В двух же предыдущих поединках они поочередно обыграли дома 2:1 «Крузейро» и в гостях 4:2 «Атлетико Минейро».

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Фламенго» за десять проведенных встреч с учетом всех турниров потерпели только одно фиаско. Также за это время коллектив два раза сыграл вничью и добился семи выигрышей. А забивная серия команды на данный момент состоит из 13 поединков подряд.

    «Форталеза»

    Турнирное положение: Коллектив из штата Сеара с 23 зачетными пунктами разместился на восьмой строке в таблице Серии А и на четыре пункта отстает от четвертой позиции.

    «Форталеза» в текущем первенстве по пять раз побеждала и играла вничью, а также четыре матча проиграла, разница мячей составляет 14:14.

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    • Последние матчи: «Львы» в прошлом туре первенства дома минимально одолели «Флкминенсе» 1:0, а ранее на выезде потерпели фиаско от «Васко да Гама» со счетом 0:2. Перед этим же они на своем поле поочередно обыграли «Палмейрас» 3:0 и «Жувентуде» 2:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Форталеза» в отрезке предыдущих шести встреч проиграли лишь раз, а также добилась четырех викторий и расписали одну мировую. Перед этим же команда имела серию из трех фиаско кряду во всех турнирах. И также отметим, что «трехцветные» не забивали только в трех поединках из 12 минувших.

    Статистика для ставок

    • «Фламенго» в текущем чемпионате дома выиграл пять игр из семи проведенных при одном проигрыше

    • У «Форталезы» только одна виктория в гостях в данном первенстве

    • «Фламенго» на своем поле обыграл «Форталезу» в четырех из пяти минувших очных встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фламенго» — 1.65, победа «Форталезы» — 5.80, ничья — 4.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что лидер первенства на своем поле справиться со столь удобным для себя соперником и сможет пробить фору в -1.

    Рекомендуемая ставка: победа «Фламенго» с форой (-1) за 2.08.

    Прогноз: И также от столь результативных команд ждем верхового матча и ставим еще здесь на тотал больше 3.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.70.

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    «Фламенго» — «Форталеза»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 12.07.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Фламенго» на верху таблицы?
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