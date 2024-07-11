Эрбер снова проиграет Айдуковичу на грунте?

Француз Пьер-Юг Эрбер сыграет против хорвата Дуе Айдуковича в четвертьфинале грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 11 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эрбер — Айдукович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эрбер

Пьер-Юг выиграл два матча подряд впервые за три месяца. В конце марта он дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Неаполе, после чего началась серия неудачных результатов.

Текущий турнир француз начал с победы над Томом Генцшем — 2:6, 6:4, 6:4. Просто добавим, что этот немец находится в шестой сотне рейтинге.

Во втором круге Эрбер выиграл у Николы Куна — 6:1, 7:5. Это еще один представитель Германии, который занимает 311-е место в мировой классификации.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В июне Эрбер прошел квалификацию в Штутгарте, но при этом не смог пробиться в основную сетку в Галле и на Уимблдоне.

Айдукович

Дуе в первом раунде одержал победу над 607-й ракеткой мира нидерландцем Стейном Шлумпом — 6:4, 7:6.

В следующем матче хорватский теннисист переиграл испанца Карлоса Санчеса-Ховера — 6:4, 6:4.

Айдукович выиграл два матча подряд впервые с февральского турнире в Пуне (Индия), на котором он дошел до полуфинала.

Как и Эрбер, Айдукович тоже не прошел квалификацию на Уимблдоне. А еще он не выиграл ни одного мата на «челленджерах» в Ноттингеме и Илкли.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эрбера в этом матче можно поставить за 2.09, победу Айдуковича букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: в конце апреля француз проиграл хорвату в квалификации грунтового «тысячника» в Мадриде со счетом 5:7, 5:7. Но зато в конце января Пьер-Юг уверенно разобрался с Дуе в финале «челленджера» в Кемпере — 6:3, 6:2.

Скорее всего, на этот раз они устроят серьезные разборки за место в полуфинале.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.