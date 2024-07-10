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    Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024

    Нидерланды — Англия: счет матча 1:2 (1:1), обзор голов

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    Во втором полуфинале чемпионата Европы по футболу сборная Англии победила сборную Нидерландов со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый тайм завершился вничью — 1:1. На седьмой минуте дальним ударом счет открыл полузащитник голландцев Хави Симонс. На 18-й минуте англичане заработали пенальти, который точным ударом реализовал Гарри Кейн.

    Когда мяч катился к дополнительному времени неожиданно мяч забил Олли Уоткинс, который 10 минут назад появился на замену.

    Футбол. Евро-2024. Полуфинал
    Нидерланды — Англия 1:2
    Голы: 1:0 Ксави Симонс (7'), 1:1 Гарри Кейн (пенальти) (18'), 1:2 Олли Уоткинс (90 + 1') Нидерланды: Барт Вербрюгген, Дензел Дюмфрис (Джошуа Зиркзее, 90'), Стефан де Врей, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Ксави Симонс (Брайан Бробби, 90'), Йерди Схаутен, Тейьяни Рейндерс, Дониелл Мален (Ваутер Вегорст, 46'), Мемфис Депай (Джой Веерман, 35'), Коди Матес Гакпо Англия: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер (Люк Шоу, 46'), Марк Гехи, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Джуд Беллингхэм, Деклан Райс, Кобби Майну (Конор Галлахер, 90'), Букайо Сака (Эзри Конса, 90'), Гарри Кейн (Олли Уоткинс, 81'), Филип Фоден (Коул Палмер, 81') Предупреждения: Дензел Дюмфрис (17'), Джуд Беллингхэм (72'), Букайо Сака (86'), Вирджил ван Дейк (87'), Ксави Симонс (90 + 1'), Киран Триппьер (90 + 4')

    Календарь и таблица Евро-2024

    В финале Евро-2024 Англия сыграет с Испанией. Матч пройдет 14 июля в 22:00 мск.

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