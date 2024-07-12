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    Добудет ли «Флуминенсе» первые очки на выезде?

    «Крисиума» — «Флуминенсе». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 12 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крисиума» — «Флуминенсе»
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    «Флуминенсе»
    12 июля в 16-м туре бразильской Серии А «Крисиума» на своем поле примет «Флуминенсе». Начало игры запланировано на 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крисиума» — «Флуминенсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 12 Июля 2024 года

    Крикума

  • Бразилия. Серия А
    •  Крикума 02:00 Флуминенсе

    Флуминенсе

  • Бразилия. Серия А
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    «Крисиума»

    Турнирное положение: Клуб из штата Санта-Катарина на текущий момент в таблице идет на 14 позиции, имея в активе 16 баллов и на четыре очка опережает зону вылета.

    «Крисиума» выиграла четыре встречи, четыре раза сыграла вничью и пять матчей проиграла, разница мячей составляет 20:21.

    Последние матчи: «Тигры» в прошлом туре потерпели гостевое фиаско от «Витории» со счетом 1:2. До этого же они на своей территории расписали мировую с «Интернационалем» 1:1 и минимально выиграли у «Крузейро» 1:0.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Крисиума» за минувшие семь встреч первенства смогла победить в трех из них, дважды выиграв дома. Еще дважды за этот период она сыграла вничью и потерпела два фиаско. А забивная серия команды состоит уже из десяти поединков кряду.

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: Клуб из города Рио-де-Жанейро занимает последнее место в турнирной таблице, набрав лишь семь очков в 15 матчах.

    «Флуминенсе» выиграл один поединок, четыре раза сыграл вничью и потерпел девять поражений, разница мячей составляет 11:23.

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    • Последние матчи: «Воины» в минувшем туре первенства в гостях уступили 0:1 «Форталазе», ранее на своем поле расписали мировую с «Интернасионалем» 1:1. А перед этим они проиграли в шести поединках чемпионата подряд.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата страны у «Флуминенсе» на текущий момент 12-матчевая безвыигрышная серия. В этот период «трехцветные» потерпели девять фиаско и расписали три мировые. Однако большинство проигрышей в этот период были с минимальной разницей.

    Статистика для ставок

    • «Крисиума» в этом первенстве дома выиграла лишь два поединка из семи проведенных

    • «Флуминенсе» в гостях в текущем первенстве проиграл все семь проведенных встреч

    • «Флуминенсе» выиграл у предстоящего противника в трех из пяти последних очных противостояний при одном фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Крисиумы» — 2.03, победа «Флуминенсе» — 3.76, ничья — 3.42.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.23 и 1.73 соответственно.

    Прогноз: «Флу» в этом сезоне пока выступает провально, особенно в гостях, где он проиграл все семь проведенных встреч. Однако сейчас ждем, что «воины» привезут первые выездные очки, ведь они весьма неплохо играют против предстоящего противника.

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.79.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен голами, так как «Крисиума» забивает в каждом матче за минувшие десять встреч, а «Флу» будет всеми силами стараться подняться из подвала таблицы.

    Ставка: обе забьют за 1.96.

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    «Крисиума» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 12.07.2024. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Флуминенсе» первые очки на выезде?
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