Добудет ли «Флуминенсе» первые очки на выезде?

12 июля в 16-м туре бразильской Серии А «Крисиума» на своем поле примет «Флуминенсе». Начало игры запланировано на 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крисиума» — «Флуминенсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крисиума»

Турнирное положение: Клуб из штата Санта-Катарина на текущий момент в таблице идет на 14 позиции, имея в активе 16 баллов и на четыре очка опережает зону вылета.

«Крисиума» выиграла четыре встречи, четыре раза сыграла вничью и пять матчей проиграла, разница мячей составляет 20:21.

Последние матчи: «Тигры» в прошлом туре потерпели гостевое фиаско от «Витории» со счетом 1:2. До этого же они на своей территории расписали мировую с «Интернационалем» 1:1 и минимально выиграли у «Крузейро» 1:0.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Крисиума» за минувшие семь встреч первенства смогла победить в трех из них, дважды выиграв дома. Еще дважды за этот период она сыграла вничью и потерпела два фиаско. А забивная серия команды состоит уже из десяти поединков кряду.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: Клуб из города Рио-де-Жанейро занимает последнее место в турнирной таблице, набрав лишь семь очков в 15 матчах.

«Флуминенсе» выиграл один поединок, четыре раза сыграл вничью и потерпел девять поражений, разница мячей составляет 11:23.

Последние матчи: «Воины» в минувшем туре первенства в гостях уступили 0:1 «Форталазе», ранее на своем поле расписали мировую с «Интернасионалем» 1:1. А перед этим они проиграли в шести поединках чемпионата подряд.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: В рамках чемпионата страны у «Флуминенсе» на текущий момент 12-матчевая безвыигрышная серия. В этот период «трехцветные» потерпели девять фиаско и расписали три мировые. Однако большинство проигрышей в этот период были с минимальной разницей.

Статистика для ставок

«Крисиума» в этом первенстве дома выиграла лишь два поединка из семи проведенных

«Флуминенсе» в гостях в текущем первенстве проиграл все семь проведенных встреч

«Флуминенсе» выиграл у предстоящего противника в трех из пяти последних очных противостояний при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Крисиумы» — 2.03, победа «Флуминенсе» — 3.76, ничья — 3.42.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.23 и 1.73 соответственно.

Прогноз: «Флу» в этом сезоне пока выступает провально, особенно в гостях, где он проиграл все семь проведенных встреч. Однако сейчас ждем, что «воины» привезут первые выездные очки, ведь они весьма неплохо играют против предстоящего противника.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.79.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет обмен голами, так как «Крисиума» забивает в каждом матче за минувшие десять встреч, а «Флу» будет всеми силами стараться подняться из подвала таблицы.

Ставка: обе забьют за 1.96.