Ботик снова выиграет с разгромным счетом?

Ван де Зандшульп
Ботик легко преодолел два предыдущих раундах — пока что он не проиграл ни сета на этой неделе.
В первом круге нидерландский теннисист одержал победу над французом Маттео Мартино — 6:2, 6:4.
В следующем матче ван де Зандшульп разгромил Беньямина Хассана из Ливана — 6:1, 6:2.
Похоже, Ботик очень не хочет покидать топ-100. Эту неделю он начал в статусе всего лишь 97-й ракетки мира. Титул в Брауншвейге поможет ему как минимум сохранить текущую позицию.
Сквире
Хенрик пока находится в рейтинге всего лишь на 178-м месте, но есть подозрение, что он способен приблизиться в топ-100.
В конце мая немецкий теннисист прошел квалификацию и выиграл один матч на уровне основной сетки Ролан Гаррос.
За месяц до этого 23-летний Сквире дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Остраве.
На этой неделе Сквире начал с победы над Даниэлем Мазуром, после чего он обыграл еще одного соотечественника — Макса Реберга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.46, победу Сквире букмекеры предлагают за 2.55.
Прогноз: у Ботика, судя по всему, серьезный настрой на этом турнире. Скорее всего, фаворит выиграет, но, возможно, на этот раз будет не так легко, как в предыдущих матчах.
Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа + тотал геймов больше 19,5 за 2.09.