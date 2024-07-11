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    Ботик снова выиграет с разгромным счетом?

    Ван де Зандшульп — Сквире. Ставка (к. 2.09) и прогноз на «челленджер» в Брауншвейге 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Сквире
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    Ботик ван де Зандшульп
    Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против немца Хенри Сквире в четвертьфинале грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 11 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Сквире, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ван де Зандшульп

    Ботик легко преодолел два предыдущих раундах — пока что он не проиграл ни сета на этой неделе.

    В первом круге нидерландский теннисист одержал победу над французом Маттео Мартино — 6:2, 6:4.

    В следующем матче ван де Зандшульп разгромил Беньямина Хассана из Ливана — 6:1, 6:2.

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    Похоже, Ботик очень не хочет покидать топ-100. Эту неделю он начал в статусе всего лишь 97-й ракетки мира. Титул в Брауншвейге поможет ему как минимум сохранить текущую позицию.

    Сквире

    Хенрик пока находится в рейтинге всего лишь на 178-м месте, но есть подозрение, что он способен приблизиться в топ-100.

    В конце мая немецкий теннисист прошел квалификацию и выиграл один матч на уровне основной сетки Ролан Гаррос.

    За месяц до этого 23-летний Сквире дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Остраве.

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    На этой неделе Сквире начал с победы над Даниэлем Мазуром, после чего он обыграл еще одного соотечественника — Макса Реберга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.46, победу Сквире букмекеры предлагают за 2.55.

    Прогноз: у Ботика, судя по всему, серьезный настрой на этом турнире. Скорее всего, фаворит выиграет, но, возможно, на этот раз будет не так легко, как в предыдущих матчах.

    Рекомендуемая ставка: победа ван де Зандшульпа + тотал геймов больше 19,5 за 2.09.

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    Ван де Зандшульп — Сквире: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на теннис. Ботик снова выиграет с разгромным счетом?
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