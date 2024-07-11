Жасмин Паолини выйдет в финал Уимблдона?

Хорватка Донна Векич и итальянка Жасмин Паолини встретятся в полуфинале Уимблдона. Матч пройдёт 11 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Векич — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Векич

Донна Векич впервые в своей карьере вышла в полуфинал Уимблдона. В турнире «Большого шлема» хорватская теннисистка одержала волевую победу над Лулу Сан из Новой Зеландии (5:7, 6:4, 6:1). Соперницы провели на корте 2 часа и 8 минут игрового времени.

По ходу матча Векич 11 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и выиграла 4 брейк-пойнта.

На «мэйджоре» в Лондоне хорватка одержала 5 побед, переиграв также китаянку Сю Ван, россиянку Эрику Андрееву, украинку Даяну Ястремскую и испанку Бадосу.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В рейтинге женской теннисной ассоциации Донна Векич занимает 37 место.

Паолини

Итальянская теннисистка впервые в своей карьере войдёт в топ-5 по завершению Уимблдона. На «мэйджоре» в Лондоне Жасмин Паолини уже вышла в полуфинал.

Ещё интересный момент, если Паолини выиграет титул на британском «Шлеме», то в таком случает итальянка может стать 4-й ракеткой планеты.

В четвертьфинале Уимблдона итальянка переиграла американку Эмму Наварро (6:2, 6:1), теперь Паолини впервые сыграет в полуфинале этого турнира. В этом сезоне теннисистка из Италии уже играла в 1/2 финала «Большого шлема», было это на турнире «Ролан Гаррос».

В британских кортах Паолини обыграла американку Мэдисон Киз, канадку Бьянку Андрееску, бельгийку Грет Миннен и испанку Соррибес-Тормо.

Благодаря выходу в полуфинал Уимблдона Паолини поднялась с 7 на 5 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Паолини в этом матче можно поставить за 1.57, победу Векич букмекеры предлагают за 2.49.

Прогноз: Жасмин Паолини демонстрирует яркий теннис и с легкостью проходит своих соперниц. При всём уважении к хорватке Донне Векич, у итальянской спортсменки есть все шансы, чтобы выйти в финал Уимблдона.

Рекомендуемая ставка: Фора Паолини (-3.5) с коэффициентом 2.00.