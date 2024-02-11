Тен Хаг о 18-летнем Мейну: У них с Каземиро есть особая связь

Главный тренеррассказал о том, полузащитник командыстал наставником для 18-летнего игрока

«Всегда заметно влияние такого игрока, как Каземиро. Он придаёт вам спокойствие и уверенность при владении мячом и видит, куда нужно сделать решающий пас.

Кобби с удовольствие тренируется, у них с Каземиро есть особая связь. Каземиро обладает опытом, который может помочь Кобби в его развитии. Конечно, в первую очередь Каземиро следит за своей игрой, но он также пытается помочь и поддержать Мейну», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

В нынешнем сезоне Мейну провел 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил 1 гол. Каземиро принял участие в 14-и встречах, отметился 4 мячами и оформил 2 ассиста.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 38-ю очками в активе после 23-х туров.