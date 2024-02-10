В 19:30 по московскому времени стартует предпоследний матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Астон Вилла» дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 23-х матчах. На счету бирмингемской команды 14 побед, 4 ничьи и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 49:30.

В середине этой недели подопечные Унаи Эмери вылетели из Кубка Англии, уступив в переигровке матча 1/16 финала лондонскому «Челси» (1:3).

Встреча прошлого тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» завершилась для «Астон Виллы» крупной победой со счетом 5:0. Голами в составе бирмингемцев отличились Макгинн, Уоткинс, Бэйли, Тилеманс и Морено. Ранее «Астон Вилла» уступила дома «Ньюкаслу» (1:3), а до этого разошлась миром с «Эвертоном» в гостях (0:0).

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы идут на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 38 очков в 23-х матчах. Подопечные Эрика тен Хага одержали 12 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 31:32.

«Манчестер Юнайтед» подходит к матчу с «Астон Виллой» с серией из пяти матчей без поражений во всех турнирах. В Кубке Англии «красные дьяволы» сначала уверенно переиграли «Уиган» (2:0), а затем в 1/16 финала справились с «Ньюпортом» (4:2).

Два последних матча в АПЛ также сложились для «Манчестер Юнайтед» удачно. В крайней встрече подопечные Эрика тен Хага разгромили на домашнем поле «Вест Хэм» (3:0), а туром ранее вырвали победу у «Вулверхэмптона» в гостях (4:3).

Личные встречи

В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу со счетом 3:2. Всего в 10-ти последних официальных встречах на счету «красных дьяволов» 7 побед, «Астон Вилла» оказалась сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.13.