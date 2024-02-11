В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги 11 февраля пройдет матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Начало — 19:30 (мск). «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» является одной из главных открытий среди команда из топ-5 лиг Европы. После 23-х туров «львы» занимают 4-е место в таблице с 46-ю очками в активе.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Астон Вилла» также и среди лидеров по результативности, забив 49 голов при 30-и пропущенных (4-е место в лиге по этому показателю).

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Последние матчи: в прошедшем туре «Астон Вилла» не оставила и следа от «Шеффилда», выиграв со счетом 5:0.

Матчем ранее «львы» уступили «Ньюкаслу» (1:3). «Сороки» организовали себе комфортное преимущество уже к 36-й минуте встречи, не оставив шансов «Астон Вилле».

Все прогнозы на АПЛ

В последних 5-и матчах во всех турнирах «львы» забили 7 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграют: Эмилиано Буэндия, Эзри Конса, Тайрон Мингс (у всех — травма колена), а также Джон Дюран (травма).

Состояние команды: «Астон Вилла» на протяжении практически всего сезона держится в зоне Лиги чемпионов, но сейчас команде наступает на пятки «Тоттенхэм».

«Шпоры» отстают от «львов» только на 2 балла. В последнее время «Астон Вилла» не так уж и стабильно набирает очки, рискуя вылететь из зоны ЛЧ.

Последний раз «Астон Вилла» побеждала «Манчестер Юнайтед» в конце 2022-го года (3:1), не оставив шансов «красным дьяволам». Получится ли на сей раз?

«Манчестер Юнайтед»

Турнирной положение: Команда Эрика тен Хага продолжает вести отчаянную борьбу за попадание в еврокубки. После 23-х туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 38-ю очками в активе.

«Красные дьяволы» не очень результативны в нынешнем сезоне, забив только 31 гол в 23-х встречах при 32-х пропущенных.

Последние матчи: Кажется, «Манчестер Юнайтед» нащупал свою игру в последнее время. В прошедшем туре команда разгромила «Вест Хэм» (3:0).

Стоит отметить, что в 3-х последних турах АПЛ «манкунианцы» набрали 7 очков из 9-и возможных.

За этот период «Манчестер Юнайтед» играл суперрезультативно, забив 9 голов за 3 встречи при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Тирелл Маласия, Лисандро Мартинес (оба — травма колена), Арон Ван-Биссака (удар) и Антони Марсьяль (операция).

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» все никак не может войти в еврокубковую зону, да и отрыв уже довольно велик (отставание — 6 очков).

В последнее время «красные дьяволы» играют результативно, задорно и интересно. Несмотря на это, команда не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав за 11 встреч 16 очков из 33-х возможных.

В прошедших 3-х очных матчах «Манчестер Юнайтед» неизменно побеждать «Астон Виллу» (3:2, 1:0, 4:2).

Статистика для ставок

В последних 5-и очных встречах «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Юнайтед» лишь однажды

В последних 3-х поединках во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» забивал минимум 3 гола.

«Астон Вилла» проиграла последние 2 матча на своем поле с одинаковым счетом 1:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.85, а победа гостей — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.40 соответственно.

Прогноз: Хоть «Манчестер Юнайтед» и набрал хороший ход в последнее время, но «Астон Вилла» — одна из лучших команд в АПЛ по результатам домашних встреч.

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.13.

Прогноз: В последнее время обе команды могут выдать сверхрезультативную игру.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.85.