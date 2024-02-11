«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» является одной из главных открытий среди команда из топ-5 лиг Европы. После 23-х туров «львы» занимают 4-е место в таблице с 46-ю очками в активе.
Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Астон Вилла» также и среди лидеров по результативности, забив 49 голов при 30-и пропущенных (4-е место в лиге по этому показателю).
Коэффициенты матча Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
Последние матчи: в прошедшем туре «Астон Вилла» не оставила и следа от «Шеффилда», выиграв со счетом 5:0.
Матчем ранее «львы» уступили «Ньюкаслу» (1:3). «Сороки» организовали себе комфортное преимущество уже к 36-й минуте встречи, не оставив шансов «Астон Вилле».
В последних 5-и матчах во всех турнирах «львы» забили 7 голов при 6-и пропущенных.
Не сыграют: Эмилиано Буэндия, Эзри Конса, Тайрон Мингс (у всех — травма колена), а также Джон Дюран (травма).
Состояние команды: «Астон Вилла» на протяжении практически всего сезона держится в зоне Лиги чемпионов, но сейчас команде наступает на пятки «Тоттенхэм».
«Шпоры» отстают от «львов» только на 2 балла. В последнее время «Астон Вилла» не так уж и стабильно набирает очки, рискуя вылететь из зоны ЛЧ.
Последний раз «Астон Вилла» побеждала «Манчестер Юнайтед» в конце 2022-го года (3:1), не оставив шансов «красным дьяволам». Получится ли на сей раз?
«Манчестер Юнайтед»
Турнирной положение: Команда Эрика тен Хага продолжает вести отчаянную борьбу за попадание в еврокубки. После 23-х туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 38-ю очками в активе.
«Красные дьяволы» не очень результативны в нынешнем сезоне, забив только 31 гол в 23-х встречах при 32-х пропущенных.
Последние матчи: Кажется, «Манчестер Юнайтед» нащупал свою игру в последнее время. В прошедшем туре команда разгромила «Вест Хэм» (3:0).
Стоит отметить, что в 3-х последних турах АПЛ «манкунианцы» набрали 7 очков из 9-и возможных.
За этот период «Манчестер Юнайтед» играл суперрезультативно, забив 9 голов за 3 встречи при 5-и пропущенных.
Не сыграют: Тирелл Маласия, Лисандро Мартинес (оба — травма колена), Арон Ван-Биссака (удар) и Антони Марсьяль (операция).
Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» все никак не может войти в еврокубковую зону, да и отрыв уже довольно велик (отставание — 6 очков).
В последнее время «красные дьяволы» играют результативно, задорно и интересно. Несмотря на это, команда не лучшим образом выступает на чужом поле, набрав за 11 встреч 16 очков из 33-х возможных.
В прошедших 3-х очных матчах «Манчестер Юнайтед» неизменно побеждать «Астон Виллу» (3:2, 1:0, 4:2).
Статистика для ставок
- В последних 5-и очных встречах «Астон Вилла» обыграла «Манчестер Юнайтед» лишь однажды
- В последних 3-х поединках во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» забивал минимум 3 гола.
- «Астон Вилла» проиграла последние 2 матча на своем поле с одинаковым счетом 1:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.85, а победа гостей — в 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.57 и 2.40 соответственно.
Прогноз: Хоть «Манчестер Юнайтед» и набрал хороший ход в последнее время, но «Астон Вилла» — одна из лучших команд в АПЛ по результатам домашних встреч.
Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.13.
Прогноз: В последнее время обе команды могут выдать сверхрезультативную игру.
Ставка: Тотал 3 больше за 1.85.