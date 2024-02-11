В 20:30 11.02.2024 Севилья и Атлетико начнут матч в Ла Лиге.

Севилья — Атлетико

Последний матч между собой: Атлетико — Севилья 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Севилья» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Атлетико»).

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