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    «Севилья» вновь не сможет обыграть «Атлетико»?

    «Севилья» — «Атлетико» Мадрид. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Примера, 11 февраля 2024 года

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    «Атлетико» Мадрид
    В рамках 24-го тура испанской Примеры 11 февраля пройдет матч «Севилья» — «Атлетико» Мадрид. Начало — 20:30 (мск). «Севилья» — «Атлетико» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Февраля 2024 года
    Севилья
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    «Севилья»

    Турнирное положение: Команда барахтается в нижней части турнирной таблицы, занимая 15-е место с 20-ю очками в активе после 23-х туров.

    Стоит отметить, что «Севилья» довольно много пропустила (37 мячей), но и забила не мало (29).

    Коэффициенты матча Севилья — Атлетико

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    Последние матчи: В прошедшем туре команда обыграла «Райо Вальекано» со счетом 2:1 на чужом поле, забив победный гол на 45-й минуте встречи.

    К тому же, в последних 5-и матчах во всех турнирах у «Севильи» не совсем стабильные результаты. За этот период команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью.

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    В этих встречах «Севилья» забила 7 голов при 9-и пропущенных. Интересно, что 5 мячей команда пропустила в матче с «Жироной», где «бело-красные» устроили разгромил, обыграв «Севилью» (1:5).

    Не сыграют: Люсьен Агуме, Неманья Гудель, Ньянзу Куасси, Доди Лукабакио, Маркан и Кике Салас из-за различных травм.

    Состояние команды: «Севилья», видимо, до последнего тура будет вести борьбу за выживание в Примере, ведь отставание от зоны вылета составляет всего 3 очка.

    В последних матчах «Севилья» играет не столь результативно, чаще оглядываясь на свои ворота. За скобки возьмем тот матч с «Жироной» (1:5), где команда полностью провалилась.

    Стоит отметить, что «Севилья» последний раз побеждала мадридский «Атлетико» в декабре 2021-го года. В том матче команда выиграла со счетом 2:1, забив победный гол на 88-й минуте.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» занимают 4-е место в таблице Примеры, продолжая бороться за сохранение места в зоне Лиги чемпионов, ведь соперники не дремлют.

    В одном из недавних интервью форвард «Атлетико» Антуан Гризманн сказал, что «матрасники» славятся отличной игрой в обороне. И действительно, команда пропустила только 25 голов в 23-х встречах при 45-и забитых.

    Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «Атлетико» сыграл вничью с «Реалом» (1:1). «Матрасники» сумели добиться ничейного результата, сравняв счет на 90+3-й минуте.

    В последних 5-и турах «Атлетико» проиграл только «Жироне» (3:4), трижды победила и однажды сыграла вничью.

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    • За этот период «матрасники» забили 9 голов при 6-и пропущенных. Большую часть мячей «Атлетико» забил и пропустил как раз в матче с «Жироной».

    Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Витоло и Томас Лемар (травмы), а также Сауль (перебор желтых карточек).

    Состояние команды: После нескольких суперрезультативных матчей «Атлетико» стал играть более консервативно, забивая не более 2-х мячей. Это не удивительно, ведь на кону борьба за место в ЛЧ.

    «Матрасники» еще могут спуститься на 5-ю строчку, ведь «Атлетик» из Бильбао тоже активно набирает очки, отставая от «матрасников» лишь на 3 балла.

    В последней очной встрече между «Атлетико» и «Севильей» «матрасники» минимально обыграли своего соперника со счетом 1:0. Матч мог закончиться ничейным результатом, но «Атлетико» забил победный гол на 79-й минуте.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и очных встречах между этими командами «Атлетико» не пропускал больше 1-го гола

    • «Севилья» не смогла победить ни в одном из последних 5-и встреч на своем поле

    • В последних 7-и встречах в Примере «Атлетико» забивал минимум 1 гол

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.60, а победа хозяев — в 3.60.

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    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.98 соответственно.

    Прогноз: «Атлетико» продолжает бороться за место в зоне Лиги чемпионов. Можно предположить, что гости одержат минимальную победу.

    Ставка: Победа «Атлетико» за 2.07.

    Прогноз: Обе команды не совсем здорово играет на своей половине поле в последнее время. Можно поставить на то, что оба коллектива пропустят минимум по одному голу.

    Ставка: Обе забьют за 1.70.

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    «Севилья» — «Атлетико» Мадрид: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на футбол. «Севилья» вновь не сможет обыграть «Атлетико»?
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