В рамках 24-го тура испанской Примеры 11 февраля пройдет матч «Севилья» — «Атлетико» Мадрид. Начало — 20:30 (мск). «Севилья» — «Атлетико» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: Команда барахтается в нижней части турнирной таблицы, занимая 15-е место с 20-ю очками в активе после 23-х туров.

Стоит отметить, что «Севилья» довольно много пропустила (37 мячей), но и забила не мало (29).

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Последние матчи: В прошедшем туре команда обыграла «Райо Вальекано» со счетом 2:1 на чужом поле, забив победный гол на 45-й минуте встречи.

К тому же, в последних 5-и матчах во всех турнирах у «Севильи» не совсем стабильные результаты. За этот период команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью.

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В этих встречах «Севилья» забила 7 голов при 9-и пропущенных. Интересно, что 5 мячей команда пропустила в матче с «Жироной», где «бело-красные» устроили разгромил, обыграв «Севилью» (1:5).

Не сыграют: Люсьен Агуме, Неманья Гудель, Ньянзу Куасси, Доди Лукабакио, Маркан и Кике Салас из-за различных травм.

Состояние команды: «Севилья», видимо, до последнего тура будет вести борьбу за выживание в Примере, ведь отставание от зоны вылета составляет всего 3 очка.

В последних матчах «Севилья» играет не столь результативно, чаще оглядываясь на свои ворота. За скобки возьмем тот матч с «Жироной» (1:5), где команда полностью провалилась.

Стоит отметить, что «Севилья» последний раз побеждала мадридский «Атлетико» в декабре 2021-го года. В том матче команда выиграла со счетом 2:1, забив победный гол на 88-й минуте.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» занимают 4-е место в таблице Примеры, продолжая бороться за сохранение места в зоне Лиги чемпионов, ведь соперники не дремлют.

В одном из недавних интервью форвард «Атлетико» Антуан Гризманн сказал, что «матрасники» славятся отличной игрой в обороне. И действительно, команда пропустила только 25 голов в 23-х встречах при 45-и забитых.

Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «Атлетико» сыграл вничью с «Реалом» (1:1). «Матрасники» сумели добиться ничейного результата, сравняв счет на 90+3-й минуте.

В последних 5-и турах «Атлетико» проиграл только «Жироне» (3:4), трижды победила и однажды сыграла вничью.

За этот период «матрасники» забили 9 голов при 6-и пропущенных. Большую часть мячей «Атлетико» забил и пропустил как раз в матче с «Жироной».

Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Витоло и Томас Лемар (травмы), а также Сауль (перебор желтых карточек).

Состояние команды: После нескольких суперрезультативных матчей «Атлетико» стал играть более консервативно, забивая не более 2-х мячей. Это не удивительно, ведь на кону борьба за место в ЛЧ.

«Матрасники» еще могут спуститься на 5-ю строчку, ведь «Атлетик» из Бильбао тоже активно набирает очки, отставая от «матрасников» лишь на 3 балла.

В последней очной встрече между «Атлетико» и «Севильей» «матрасники» минимально обыграли своего соперника со счетом 1:0. Матч мог закончиться ничейным результатом, но «Атлетико» забил победный гол на 79-й минуте.

Статистика для ставок

В последних 5-и очных встречах между этими командами «Атлетико» не пропускал больше 1-го гола

«Севилья» не смогла победить ни в одном из последних 5-и встреч на своем поле

В последних 7-и встречах в Примере «Атлетико» забивал минимум 1 гол

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.60, а победа хозяев — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.98 соответственно.

Прогноз: «Атлетико» продолжает бороться за место в зоне Лиги чемпионов. Можно предположить, что гости одержат минимальную победу.

Ставка: Победа «Атлетико» за 2.07.

Прогноз: Обе команды не совсем здорово играет на своей половине поле в последнее время. Можно поставить на то, что оба коллектива пропустят минимум по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 1.70.