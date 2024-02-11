В 14:30 11.02.2024 Фиорентина и Фрозиноне начнут матч в чемпионате Италии по футболу.

Фиорентина — Фрозиноне

Последний матч между собой: Фрозиноне — Фиорентина 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Фрозиноне» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Фиорентина»).

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