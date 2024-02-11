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    Покончит ли с неудачами «Фиорентина»?

    «Фиорентина» — «Фрозиноне». Прогноз (к. 1.87) и ставка на чемпионат Италии 11 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Фрозиноне»
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    «Фиорентина» — фаворит матча
    «Фиорентина» — «Фрозиноне». Матч пройдет 11 февраля в рамках 24-го тура итальянской Серии А, начало — 14:30 (мск). «Фиорентина» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Февраля 2024 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 14:30 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия А
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    «Фиорентина»

    Турнирное положение: По итогам 22 матчей Серии А «Фиорентина» занимает восьмое место с 34 очками и разницей мячей 31-25.

    Команда на два очка отстает от зоны еврокубков — шестой позиции. «Фиалки» сохраняют отличные шансы пробиться в Лигу конференций или даже Лигу Европы — необходимо стабильно побеждать.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Фрозиноне

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение, притом, что соперником был «Лечче» из нижней части таблицы. Гости вели 2:1, но драматичным образом проиграли из-за двух голов на 90-й минуте и добавленное время.

    В трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, коллектив потерпел поражения, что явно свидетельствует об определенном кризисе флорентийцев.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Кристенсен, Додо и Кастровили — у всех травмы. Дисквалифицирован — Раньери.

    Состояние команды: в последних четырех поединках во всех турнирах «Фиорентина» не смогла выиграть, и только раз она избежала поражения.

    А ведь до этого у «Скуадры Виолы» была серия, по ходу которой они выиграли четыре из пяти матчей, где только в одной игре она оказалась слабее соперника.

    Джакомо Бонавентура, Гонсалес и Лукас Бельтран в этом сезоне играют важную роль в решающие моменты для клуба. Первые двое — и вовсе лучшие бомбардиры команды с шестью голами, а третий — с пятью.

    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: «Фрозиноне» занимает 14-е место в турнирной таблице с отрывом в пять очков от зоны вылета — 18-й позиции.

    В активе команды 31 забитый мяч, в пассиве — 44 пропущенных. Очевидно, что в первую очередь ненадежность обороны ставит перед ней риск понижения в классе.

    Последние матчи: в предыдущем туре гости потерпели поражение от «Милана» со счетом 2:3. Что обиднее всего для них, к 72-й минуте они выигрывали 2:1.

    На сегодня у клуба безвыигрышная мини-серия в два матча (одно поражение и одна ничья).

    Не сыграют: Гедьемис, Дзортеа, Бонифаци, Чуни, Матеус, Ойоно, Калай, Маркицца — травмы. Дисквалифицированых нет.

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    • Состояние команды: Только в одном поединке из восьми последних «Фрозиноне» удалось победить. При этом в шести случаях соперники были его сильнее.

    Такая игры и результаты сулят клубу непростую борьбу за выживание без гарантий успешного ее исхода.

    Лучшим бомбардиром гостей остается Суле, который забил в Серии А 10 раз. Он занимает четвертое место в списке бомбардиров Серии А в сезоне 2023/2024.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Фиорентина» не выиграла

    • в трех последних матчах «Фиорентина» проиграла

    • в восьми последних матчах «Фрозиноне» шесть раз проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.50, победа «Фрозиноне» — в 6.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.77 и 2.07.

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    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом только в одной игре они забили лишь один мяч.

    «Фиорентина» неизменно пропускала в четырех последних матчах, так что у соперника есть отличные шансы отличиться в ее воротах, но ненадежность его обороны обещает голы и хозяевам.

    Ставка: обе команды забьют за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Фиорентина», как фаворит игры, победит, и в матче будет забито больше 2,5 голов, поскольку именно такая результативность была в трех из четырех последних ее матчей.

    Ставка: «Фиорентина» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2.20

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    «Фиорентина» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на футбол. Покончит ли с неудачами «Фиорентина»?
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