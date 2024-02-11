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    Тренер «Зенита»: Мы смотрим за тем, как «Спартак» перестраивается

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    Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям Де Оливейра рассказал о том, что «сине-бело-голубые» следят за игрой «Спартака» перед матчем 19-го тура российской Премьер-лиги.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «Следим за "Спартаком", это наша первая игра. Мы всегда стараемся хорошо разбирать соперника. Понятно, что еще есть много времени до первого официального матча в году, многое может измениться. Тем не менее мы уже смотрим за тем, как "Спартак" перестраивается.

    Что касается матча с "Сантосом", мы сейчас смотрим наше состояние, все хорошо физически готовы. Думаю, что Сергей Богданович Семак выберет такой вариант, что все сыграют по 45 минут, или кто-то больше, а кто-то меньше. Планируем использовать всех футболистов», — приводит слова Де Оливейры «РИА Новости».

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    • Напомним, что матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2-го марта. До этого команда Сергея Семака сыграет еще один товарищескую встречу против «Сантоса» 13-го февраля.

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