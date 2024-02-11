В 19:30 11.02.2024 Астон Вилла и Манчестер Юнайтед начнут матч в АПЛ.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед

Последний матч между собой: Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Астон Вилла»).

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