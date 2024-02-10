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    Рома — Интер смотреть онлайн

    10.02.2024 в 20:00 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Рома — Интер

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    В 20:00 10.02.2024 Рома и Интер начнут матч в чемпионате Италии по футболу.

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    Рома — Интер

    Последний матч между собой: Интер — Рома 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

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