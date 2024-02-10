«Рома» — «Интер». Матч пройдет в рамках 24-го тура итальянской Серии А, начало — 20:00 (мск) «Рома» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» по итогам 23-х туров занимает пятую строчку с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов — четвертой позиции.

Команда уже не выступает в Кубке Италии, где проиграла на стадии четвертьфинала турнира. Ее обидчиками в дерби стали земляки из «Лацио» (0:1).

Коэффициенты матча Рома — Интер 1X2Новым игрокам 4.403.451.87Бонус$9500

В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, клуб одержал разгромную победу. На своем поле он крупно переиграл «Кальяри» (4:0), забив четыре «сухих» мяча.

Все прогнозы на Серию А

На сегодня у коллектива серия побед в четыре поединка во всех турнирах с общей разницей мячей 10-3, так что у него просто отличная форма.

«Интер»

«Интер» по итогам 22-х матчей занимает первую строчку с отрывом в четыре очка от своего главного преследователя «Ювентуса».

Команда также уже не выступают в 1/8 финала Кубка Италии, где она проиграла «Болонье» (1:2) в дополнительное время. Но зато она продолжает играть в Лиге чемпионов, где вышла в плей-офф.

При этом «нерадзурри» недавно выиграли Суперкубок Италии. В финале мини-турнира они победили действующего чемпиона «Наполи» (1:0).

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка в разных турнирах при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей форма немногим лучше, чем у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,87. Успех «Ромы» оценивается в 4,40, ничья — в 3,45.

В шести последних матчах гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет за 1,87.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,00, ведь в четырех из пяти последних матчей «Ромы» был реализован именно такой сценарий.