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    Остановит ли «Рома» «Интер»?

    «Рома» — «Интер». Ставка (к. 1.87) и прогноз на чемпионат Италии на 10 февраля 2024 года

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    «Интер» — фаворит матча
    «Рома» — «Интер». Матч пройдет в рамках 24-го тура итальянской Серии А, начало — 20:00 (мск) «Рома» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Февраля 2024 года
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    «Рома»

    «Рома» по итогам 23-х туров занимает пятую строчку с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов — четвертой позиции.

    Команда уже не выступает в Кубке Италии, где проиграла на стадии четвертьфинала турнира. Ее обидчиками в дерби стали земляки из «Лацио» (0:1).

    Коэффициенты матча Рома — Интер

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  • 4.403.451.87Бонус$9500
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    В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, клуб одержал разгромную победу. На своем поле он крупно переиграл «Кальяри» (4:0), забив четыре «сухих» мяча.

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива серия побед в четыре поединка во всех турнирах с общей разницей мячей 10-3, так что у него просто отличная форма.

    «Интер»

    «Интер» по итогам 22-х матчей занимает первую строчку с отрывом в четыре очка от своего главного преследователя «Ювентуса».

    Команда также уже не выступают в 1/8 финала Кубка Италии, где она проиграла «Болонье» (1:2) в дополнительное время. Но зато она продолжает играть в Лиге чемпионов, где вышла в плей-офф.

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    • При этом «нерадзурри» недавно выиграли Суперкубок Италии. В финале мини-турнира они победили действующего чемпиона «Наполи» (1:0).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка в разных турнирах при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей форма немногим лучше, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,87. Успех «Ромы» оценивается в 4,40, ничья — в 3,45.

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    В шести последних матчах гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Интер» выиграет за 1,87.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,00, ведь в четырех из пяти последних матчей «Ромы» был реализован именно такой сценарий.

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    «Рома» — «Интер»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Рома» «Интер»?
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