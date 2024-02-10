В 15:30 10.02.2024 Манчестер Сити и Эвертон начнут матч в английской Премьер-лиге.

Манчестер Сити — Эвертон

Последний матч между собой: Эвертон — Манчестер Сити 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Манчестер Сити»).

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