В 23:00 10.02.2024 Лас-Пальмас и Валенсия начнут матч в испанской Примере.

Лас-Пальмас — Валенсия

Последний матч между собой: Валенсия — Лас-Пальмас 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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