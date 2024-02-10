В 18:00 10.02.2024 Куинз Парк Рейнджерс и Норвич Сити начнут матч в английском Чемпионшипе.

Куинз Парк Рейнджерс — Норвич Сити

Последний матч между собой: Норвич Сити — Куинз Парк Рейнджерс 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Норвич Сити»).

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