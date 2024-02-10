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    ЮАР — ДР Конго смотреть онлайн

    10.02.2024 в 23:00 начнется матч в брозне футбольного кубка Африки-2023 ЮАР — ДР Конго

    Футбол Кубок Африки-2023 Календарь Кубка Африки
    В 23:00 10.02.2024 ЮАР и ДР Конго начнут матч в брозне футбольного кубка Африки-2023.

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    ЮАР — ДР Конго

    Последний матч между собой: ЮАР — ДР Конго 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

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