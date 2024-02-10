В матче за 3-е место на Кубке Африки 10 февраля сыграют сборные ЮАР и ДР Конго. Начало — 23:00 (мск). ЮАР — ДР Конго: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЮАР

Турнирное положение: ЮАР заняла в группе второе место. Также в этом квартете выступали Мали, Намибия и Тунис. В плей-офф сборная ЮАР взяла верх над Марокко и Кабо-Верде. В полуфинале было поражение от Нигерии.

ЮАР не хватило совсем немного, чтобы пробиться в финал КАН-2024. Однако матч за бронзовые медали — также большое достижение. Путь был очень трудным, но команда справилась с вызовами.

Последние матчи: сборная ЮАР не лучшим образом начала групповой этап. Но после поражения от Мали была одна победа и ничья. Эти результаты позволили ЮАР выйти из группы.

Все прогнозы на футбол

В 1/8 финала ЮАР оказался сильнее Марокко со счетом 2:0. Затем южноафриканцы в четвертьфинале взяли верх над Кабо-Верде в серии пенальти. В полуфинале ЮАР разочаровал фанатов в игре с Нигерией.

Состояние команды: На данный момент лучшими бомбардирами у ЮАР являются Темба Эване и Тебохо Мокоэн. Оба футболиста забили по два гола в шести встречах. По одному мячу в активе Перси Тау, Эвиденса Макгопа и Тапело Масеко.

ДР Конго

Турнирное положение: Сборная ДР Конго пробилась в плей-офф, заняв второе место в квартете. Команда опередила на одно очко Замбию и Танзанию, однако уступила Марокко целых четыре очка. В плей-офф ДР Конго одолела Египет, Гвинею, но проиграла хозяевам турнира.

Последние матчи: ДР Конго во всех матчах группового этапа КАН-2024 сыграла вничью. В плей-офф тенденция продолжилась. Египет удалось пройти только в серии пенальти. Первая чистая победа над Гвинеей (3:1) была в 1/4 финала. В полуфинале ДР Конго не смогла победить Кот-д’Ивуар (0:1).

Состояние команды: Выход ДР Конго в финал мог бы стать настоящей сенсацией. Ведь команда за весь турнир выиграла в основное время только один матч. Однако болельщики ДР Конго могут быть довольны, что сборная поборется за бронзу. Шансы на успех немалые.

На КАН-2024 лучшим бомбардиром в составе сборной ДР Конго является Йоан Висса — футболист забил два гола в шести матчах.

Статистика для ставок

ЮАР выиграла 2 матча на отрезке в 5 игр — оба раза с разницей в 2+ гола.

У ДР Конго был 1 выигранный матч на той же дистанции с перевесом в 2+ мяча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают фаворитом сборную ДР Конго. Ее победа оценивается коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.17, а победа ЮАР — в 3.41.

ТБ 2,5 доступен с коэффициентом 2.25, а ТМ 2,5 — с 1.65.

Прогноз: ДР Конго на КАН-2024 выиграла только один матч в основное время. В предстоящей встрече команды также могут не выявить сильнейшего за 90 минут.

Ставка: ничья с коэффициентом 3.17.

Прогноз: Команды не захотят рисковать. Вряд ли стоит ждать открытого футбола. ЮАР и ДР Конго в игре за 3-е место постараются как можно меньше ошибаться.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.83.