В 19:00 10.02.2024 Галатасарай и Истанбул Башакшехир начнут матч в чемпионате Турции по футболу.

Галатасарай — Истанбул Башакшехир

Последний матч между собой: Истанбул Башакшехир — Галатасарай 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Галатасарай»).

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