24-й тур чемпионата Англии продолжается лондонским дерби, в котором «Вест Хэм» дома сыграет против «Арсенала». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Вест Хэм»

На данный момент «молотобойцы» занимают восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 36 очков в 23-х матчах. На счету «Вест Хэма» 10 побед, 6 ничьих и 7 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 36:36.

Подопечные Дэвида Моейса пребывают в игровом кризисе. Свидетельством тому служит ноль побед в 6-ти последних матчей во всех турнирах, включая также вылет из Кубка Англии от скромного «Бристоля».

В новом году «молотобойцы» приняли участие в 4-х матчах, заработав в них 3 очка. После трех ничьих подряд с «Брайтоном» (0:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:2) и «Борнмутом» (1:1) лондонцы в крайнем туре крупно уступили «Манчестер Юнайтед» на выезде (0:3).

«Арсенал»

«Канониры» располагаются на третьей строке в турнирной таблице, оформив 49 очков в 23-х матчах. За этот период лондонский клуб одержал 15 побед, 4 раза сыграл вничью и столько же раз уступил. Разница забитых и пропущенных мячей «Арсенала» составляет 47:22.

В крайнем туре чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты добыли важнейшую победу над лидером турнира — «Ливерпулем» (3:1). Голами в составе «канониров» отличились Сака, Мартинелли и Троссар.

Эта победа стала для лондонской команды третьей кряду. Ранее «Арсенал» обыграл в гостях «Ноттингем Форест» (2:1), а до этого дома не оставил шансов «Кристал Пэлас» (5:0).

Личные встречи

В матче первого круга текущего сезона АПЛ «Вест Хэм» обыграл «канониров» на выезде со счетом 2:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Арсенала» 6 побед, «Вест Хэм» оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Арсенал» с коэффициентом 1.89.