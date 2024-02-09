В 23:00 09.02.2024 Шеффилд Уэнсдей и Бирмингем Сити начнут матч в английском Чемпионшипе.

Шеффилд Уэнсдей — Бирмингем Сити

Последний матч между собой: Бирмингем Сити — Шеффилд Уэнсдей 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Бирмингем Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бирмингем Сити»).

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