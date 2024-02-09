9 февраля в рамках 31-го тура английского Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» на своем поле сыграет против «Бирмингема». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Уэнсдей»

Команда проваливает нынешний сезон в Чемпионшипа, занимая предпоследнее 23-е место в таблице с 23 очками в активе. «Шеффилд» имеет лишь теоретические шансы на сохранение прописки, ведь отставание от спасительной 21-й строчки составляет 8 баллов.

«Шеффилд» очень много пропускает в нынешнем сезоне (50 мячей за 30 встреч). К тому же, у команды продолжается черная полоса, которая составляет уже 6 матчей.

Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Бирмингем Сити 1X2Новым игрокам 2.353.353.10Бонус$9500

За этот период «Шеффилд» проиграл 4 раза и дважды сыграл вничью. За последние 6 встреч команда пропустила 15 голов при 3-х забитых. В последнем туре «Уэнсдей» крупно уступил «Хаддерсфилду» (0:4), пропустив все голы во 2-м тайме.

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Стоит отметить, что «Шеффилд» набрал 16 очков из 45-и возможных на своем поле, занимая 20-е место в лиге по этому показателю. В предстоящем матче команда встретится с «Бирмингемом», который также не блещет результатами.

«Бирмингем»

Команда занимает 19-е место в таблице Чемпионшипа с 32 очками в копилке. После 29-и туров «Бирмингем» не может чувствовать себя комфортно в лиге, ведь отставание от зоны вылета составляет только 4 балла.

В последнее время команда начала более менее стабильно набирать очки. В последних 5-и встречах во всех турнирах «Бирмингем» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью.

В последнем туре команда на чужом поле проиграла «Вест Бромвичу» (0:1), пропустив единственный гол на 85-й минуте. Стоит отметить, что «Бирмингем» занимает лишь 21-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 11 очков из 45-и возможных.

«Шеффилд Уэнсдей» и «Бирмингем» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том матче «синие» одолели своего соперника со счетом 2:1, забив победный гол на 81-й минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шеффилд Уэнсдей» предлагают — 2.25.

На викторию «Бирмингема» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.35.

Обе команды так и не могут показывать стабильные результаты. Можно рискнуть и предположить, что «Шеффилд» и «Бирмингем» сыграют вничью.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.35. Еще один вариант ставки — «Шеффилд Уэнсдей» забьет в 1-м тайме за 1.93.