ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча «Ростов» — «Спартак»Роковая ошибка Максименко. «Спартак» разгромлен «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ Кевин Де БрёйнеСалах, Де Брёйне, Неймар и еще десять звезд, которые через год могут стать сводобными агентами Джо ПайферПайфер подерется с Херманссоном, Иге проведет бой с Фили. Анонс карда UFC Vegas 86
  • 16:20
    • Кудряшов объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    «Шеффилд Уэнсдей» вновь не сможет победить

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Бирмингем». Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 9 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Шеффилд Уэнсдей Прогнозы на Бирмингем
    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Бирмингем»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шеффилд Уэнсдей»
    9 февраля в рамках 31-го тура английского Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» на своем поле сыграет против «Бирмингема». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Февраля 2024 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 23:00 Бирмингем Сити Бирмингем Сити
  • Бирмингем
    •

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Команда проваливает нынешний сезон в Чемпионшипа, занимая предпоследнее 23-е место в таблице с 23 очками в активе. «Шеффилд» имеет лишь теоретические шансы на сохранение прописки, ведь отставание от спасительной 21-й строчки составляет 8 баллов.

    «Шеффилд» очень много пропускает в нынешнем сезоне (50 мячей за 30 встреч). К тому же, у команды продолжается черная полоса, которая составляет уже 6 матчей.

    Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Бирмингем Сити

    1X2Новым игрокам
  • 2.353.353.10Бонус$9500
    •

    За этот период «Шеффилд» проиграл 4 раза и дважды сыграл вничью. За последние 6 встреч команда пропустила 15 голов при 3-х забитых. В последнем туре «Уэнсдей» крупно уступил «Хаддерсфилду» (0:4), пропустив все голы во 2-м тайме.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что «Шеффилд» набрал 16 очков из 45-и возможных на своем поле, занимая 20-е место в лиге по этому показателю. В предстоящем матче команда встретится с «Бирмингемом», который также не блещет результатами.

    «Бирмингем»

    Команда занимает 19-е место в таблице Чемпионшипа с 32 очками в копилке. После 29-и туров «Бирмингем» не может чувствовать себя комфортно в лиге, ведь отставание от зоны вылета составляет только 4 балла.

    В последнее время команда начала более менее стабильно набирать очки. В последних 5-и встречах во всех турнирах «Бирмингем» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью.

  • Салах, Де Брёйне, Неймар и еще десять звезд, которые через год могут стать сводобными агентами
  • Уже этим летом на трансферном рынке может случиться много интересных событий
  • Вчера

    • В последнем туре команда на чужом поле проиграла «Вест Бромвичу» (0:1), пропустив единственный гол на 85-й минуте. Стоит отметить, что «Бирмингем» занимает лишь 21-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 11 очков из 45-и возможных.

    «Шеффилд Уэнсдей» и «Бирмингем» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том матче «синие» одолели своего соперника со счетом 2:1, забив победный гол на 81-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шеффилд Уэнсдей» предлагают — 2.25.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Бирмингема» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.35.

    Обе команды так и не могут показывать стабильные результаты. Можно рискнуть и предположить, что «Шеффилд» и «Бирмингем» сыграют вничью.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.35. Еще один вариант ставки — «Шеффилд Уэнсдей» забьет в 1-м тайме за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Генчлербирлиги — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лада — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финляндия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Антальяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Остенде — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гронинген — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Руан — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.82
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Аргентина (до 23 лет) — Парагвай (до 23 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Визела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шеффилд Уэнсдей» — «Бирмингем»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на футбол. «Шеффилд Уэнсдей» вновь не сможет победить
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры