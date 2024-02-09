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    «Реал» — «Жирона». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 24-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Жироной»

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    Лидеры турнирной таблицы чемпионата Испании встретятся между собой в рамках 24-го тура. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 58 очков в 23-х матчах. На счету королевского клуба 18 побед, 4 ничьи и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 48:15.

    В предыдущем туре «Реал» принимал в мадридском дерби «Атлетико». Подопечным Карло Анчелотти не удалось удержать минимальное преимущество в самой концовке, пропустив гол от Льоренте на 93-й минуте (1:1).

    Тем не менее, мадридцы продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая теперь составляет 17 матчей. За этот отрезок «Реал» одержал 13 побед и 4 раза сыграл вничью.

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    «Жирона»

    «Жирона» идет вслед за «Реалом», расположившись на второй строчке с отставанием в два балла от мадридцев. На счету команды 56 очков в 23-х матчах: 17 побед, 5 ничьих и одно поражение. «Жирона» забила больше всех голов в текущем сезоне среди всех представителей Ла Лиги — 52. Количество пропущенных мячей в свои ворота составляет 25.

    Единственное поражение в текущем сезоне Ла Лиги «бело-красным» нанес как раз мадридский «Реал» — в 8-м туре (0:3). С тех пор подопечные испанского наставника Мичела провели 15 матчей в чемпионате, добившись побед в 11-ти из них.

    В крайнем туре «Жирона» во второй раз в сезоне сыграла в нулевую ничью, разойдясь миром в домашнем матче с «Реалом Сосьедад».

    Личные встречи

    Всего в 9-ти очных матчах «Реал» праздновал победу 5 раз, «Жирона» оказалась сильнее в 3-х случаях и однажды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Жирона» с коэффициентом 1.70.

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