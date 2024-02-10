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    Смогут ли лидеры Примеры определить сильнейшего?

    «Реал» Мадрид — «Жирона». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 10 февраля 2024 года

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    Джуд Беллингем («Реал»)
    В рамках 24-го тура испанской Примеры 10 февраля пройдет матч «Реал» — «Жирона». Начало — 20:30 (мск). «Реал» Мадрид — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Февраля 2024 года
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    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: мадридский коллектив, как и всегда, борется за чемпионский титул. По итогам 23 сыгранных матчей в активе мадридцев 58 очков и первая строчка в турнирной таблице. «Реал» на два балла опережает идущую второй «Жирону».

    «Королевский клуб» считается главным претендентом на завоевание золотых медалей не только по мнению букмекеров, но и по мнению болельщиков, экспертов и общественности.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Жирона

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    Последние матчи: в последней игре Примеры «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1. На гол Браима Диаса в начале матче «матрасники» ответили точным ударом Маркоса Льоренте уже в компенсированное ко второму тайму время.

    Перед этим же команда Карло Анчелотти одолела «Хетафе» (2:0), «Лас-Пальмас» (2:1), «Альмерию» (3:2), «Мальорку» (1:0), «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (4:1).

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    В промежутке между этим мадридская команда также выиграла Суперкубок Испании, переиграв сначала «Атлетико» (5:3), а затем и «Барселону» (4:1), но вылетела из Кубка страны, уступив тому же «Атлетико» (2:4).

    Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Тибо Куртуа, Давид Алаба и Эдер Милитао. Также под вопросом участие в матче Антонио Рюдигера. Дисквалифицированные отсутствуют.

    Состояние команды: в целом, «Реал» проводит отличный сезон. Уже есть один титул и команда продолжает бороться еще за два — самых главных.

    Помимо чемпионата, мадридцы также легко пробились в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграют против «РБ Лейпциг».

    Что касается кадровых новостей, то зимой команду никто не пополнил, но некоторые не основные футболисты были отданы в аренду. Все ждут лета и прихода Килиана Мбаппе.

    «Жирона»

    Турнирное положение: Команда из Жироны продолжает претендовать на самые высокие места. Сейчас «бело-красные» имеют в своем активе 56 очков, идут на второй позиции и только на два балл отстают от лидирующего «Реала»

    «Жирона» смогла забить 52 мяча (больше всех в лиге), а пропустила всего 25. В зоне Лиги чемпионов команда точно должна остаться.

    Последние матчи: в последних играх чемпионата подопечные Мичела сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0), а также победили «Сельту» (1:0) и «Севилью» (5:1).

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    • Помимо этого, совсем недавно «Жирона» вылетела из Кубка Испании, уступив в четвертьфинале «Мальорке» (2:3)

    Не сыграют: не смогут помочь своей игре в этой битве травмированные Антонио Джастин, Тони Вилья, Артем Довбик, Хоэль Рока и Мартин Хуан Карлос, а также дисквалифицированный Янгель Эррера.

    Состояние команды: в этом сезоне команде многое удается. Она продолжает всех удивлять, держится вверху и влюбляет в себя любителей футбола по всему миру.

    «Жироне» не только удается удерживаться на верху турнирной таблицы, но и показывать хороший, атакующий футбол. Не зря же команда забила больше всех мячей в чемпионате.

    Зимой «жиронцам» удалось сохранить всех лидеров, а в аренды были отданы только «ненужные» футболисты. Приобретений никаких также не было, поэтому состав полностью сбалансирован.

    Статистика для ставок

    • «Реал» забивает дома на протяжении последних восьми матчей

    • «Жирона» еще не проигрывала на выезде в текущем сезоне Примеры

    • «Реал» имеет серию из 17 матчей без поражений в Примере, «Жирона» не проигрывает 15 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.20, а победа гостей — в 6.90.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.45, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.75.

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    Прогноз: обе команды сейчас находятся в потрясающей форме. Главные вопросы — сохранит ли «Реал» преимущество над «Жироной» и какая из команд прервет серию без поражений.

    Обе команды регулярно забивают и являются неуступчивыми, поэтому ждем бескомпромиссный футбол.

    Ставка: обе команды забьют за 1.70.

    Прогноз: если же прогнозировать исход противостояния, то вероятна ничья, которая оставит команды «при своих» и борьба продолжится.

    Ставка: ничья за 5.20.

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    «Реал» Мадрид — «Жирона»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли лидеры Примеры определить сильнейшего?
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