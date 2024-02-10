В рамках 24-го тура испанской Примеры 10 февраля пройдет матч «Реал» — «Жирона». Начало — 20:30 (мск). «Реал» Мадрид — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: мадридский коллектив, как и всегда, борется за чемпионский титул. По итогам 23 сыгранных матчей в активе мадридцев 58 очков и первая строчка в турнирной таблице. «Реал» на два балла опережает идущую второй «Жирону».

«Королевский клуб» считается главным претендентом на завоевание золотых медалей не только по мнению букмекеров, но и по мнению болельщиков, экспертов и общественности.

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Последние матчи: в последней игре Примеры «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1. На гол Браима Диаса в начале матче «матрасники» ответили точным ударом Маркоса Льоренте уже в компенсированное ко второму тайму время.

Перед этим же команда Карло Анчелотти одолела «Хетафе» (2:0), «Лас-Пальмас» (2:1), «Альмерию» (3:2), «Мальорку» (1:0), «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (4:1).

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В промежутке между этим мадридская команда также выиграла Суперкубок Испании, переиграв сначала «Атлетико» (5:3), а затем и «Барселону» (4:1), но вылетела из Кубка страны, уступив тому же «Атлетико» (2:4).

Не сыграют: не выйдут на поле в этой игре травмированные Тибо Куртуа, Давид Алаба и Эдер Милитао. Также под вопросом участие в матче Антонио Рюдигера. Дисквалифицированные отсутствуют.

Состояние команды: в целом, «Реал» проводит отличный сезон. Уже есть один титул и команда продолжает бороться еще за два — самых главных.

Помимо чемпионата, мадридцы также легко пробились в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграют против «РБ Лейпциг».

Что касается кадровых новостей, то зимой команду никто не пополнил, но некоторые не основные футболисты были отданы в аренду. Все ждут лета и прихода Килиана Мбаппе.

«Жирона»

Турнирное положение: Команда из Жироны продолжает претендовать на самые высокие места. Сейчас «бело-красные» имеют в своем активе 56 очков, идут на второй позиции и только на два балл отстают от лидирующего «Реала»

«Жирона» смогла забить 52 мяча (больше всех в лиге), а пропустила всего 25. В зоне Лиги чемпионов команда точно должна остаться.

Последние матчи: в последних играх чемпионата подопечные Мичела сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0), а также победили «Сельту» (1:0) и «Севилью» (5:1).

Помимо этого, совсем недавно «Жирона» вылетела из Кубка Испании, уступив в четвертьфинале «Мальорке» (2:3)

Не сыграют: не смогут помочь своей игре в этой битве травмированные Антонио Джастин, Тони Вилья, Артем Довбик, Хоэль Рока и Мартин Хуан Карлос, а также дисквалифицированный Янгель Эррера.

Состояние команды: в этом сезоне команде многое удается. Она продолжает всех удивлять, держится вверху и влюбляет в себя любителей футбола по всему миру.

«Жироне» не только удается удерживаться на верху турнирной таблицы, но и показывать хороший, атакующий футбол. Не зря же команда забила больше всех мячей в чемпионате.

Зимой «жиронцам» удалось сохранить всех лидеров, а в аренды были отданы только «ненужные» футболисты. Приобретений никаких также не было, поэтому состав полностью сбалансирован.

Статистика для ставок

«Реал» забивает дома на протяжении последних восьми матчей

«Жирона» еще не проигрывала на выезде в текущем сезоне Примеры

«Реал» имеет серию из 17 матчей без поражений в Примере, «Жирона» не проигрывает 15 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 5.20, а победа гостей — в 6.90.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.45, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.75.

Прогноз: обе команды сейчас находятся в потрясающей форме. Главные вопросы — сохранит ли «Реал» преимущество над «Жироной» и какая из команд прервет серию без поражений.

Обе команды регулярно забивают и являются неуступчивыми, поэтому ждем бескомпромиссный футбол.

Ставка: обе команды забьют за 1.70.

Прогноз: если же прогнозировать исход противостояния, то вероятна ничья, которая оставит команды «при своих» и борьба продолжится.

Ставка: ничья за 5.20.