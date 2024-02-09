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    Экс-защитник «Ливерпуля»: Кто не захочет купить Трента и Салаха по дешевке?

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    Бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился мнением о возможном уходе Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах из стана «мерсисайцев».

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Давайте будем реалистами, кто не захочет купить Трента Александер-Арнольда и Мо Салаха по дешёвке? Я не верю, что этим летом в "Ливерпуле" будет большой отток игроков, если только сейчас не урегулировать ситуацию с контрактами, а этого не произойдет, потому что игроки хотят знать, что будет с клубом дальше.

    Если они плохо начнут следующий сезон, то через год мы будем говорить о том, что у них осталось шесть месяцев до конца контракта. Если это произойдет, у "Ливерпуля" будут проблемы, потому что Трент и Мо могут заинтересовать любой клуб», — приводит слова Джонсона издание Daily Mail.

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    • В нынешнем сезоне Трент Александер-Арнольд провел 20 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи. Салах принял участие в 20-и встречах Премьер-лиги, отметился 14-ю мячами и 8-ю ассистами.

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