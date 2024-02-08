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    Тен Хаг: Пришлось внести много корректировок из-за травм, поэтому было сложно обслуживать атакующую часть команды

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал свой комментарий по поводу игры команды в последних матчах.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Игрокам нужно время, особенно молодым игрокам. Вы упомянули Расмуса и Алехандро, им нужно время, но также им нужна команда. Так что этих двух фактов не было в первой части сезона.

    Нам пришлось внести много корректировок в игру из-за травм, поэтому было сложно обслуживать атакующую часть команды. Когда это происходит, тогда игроки смогут развиваться и прогрессировать очень быстро, и это то, что мы видели.

    Но да, я с самого начала был уверен, что у них есть потенциал сделать то, что они делают. Теперь речь идёт о том, чтобы продолжать двигаться, продолжать идти, быть голодным», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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