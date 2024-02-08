Тен Хаг: Пришлось внести много корректировок из-за травм, поэтому было сложно обслуживать атакующую часть команды

Главный тренердал свой комментарий по поводу игры команды в последних матчах.

«Игрокам нужно время, особенно молодым игрокам. Вы упомянули Расмуса и Алехандро, им нужно время, но также им нужна команда. Так что этих двух фактов не было в первой части сезона.

Нам пришлось внести много корректировок в игру из-за травм, поэтому было сложно обслуживать атакующую часть команды. Когда это происходит, тогда игроки смогут развиваться и прогрессировать очень быстро, и это то, что мы видели.

Но да, я с самого начала был уверен, что у них есть потенциал сделать то, что они делают. Теперь речь идёт о том, чтобы продолжать двигаться, продолжать идти, быть голодным», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.