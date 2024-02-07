ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де БрёйнеСалах, Де Брёйне, Неймар и еще десять звезд, которые через год могут стать сводобными агентами
  • 16:01
    • «Интер Майами» не смог выиграть у «Виссел Кобе»
  • 14:43
    • Стало известно, кого купит «ПСЖ» в случае ухода Мбаппе
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» не смогли обыграть команду из Узбекистана в товарищеском матче

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Товарищеские матчи РПЛ Футбол России Крылья Советов
    В рамках товарищеского матча «Крылья Советов» сыграли вничью с «Сурханом» из Узбекистана со счетом 1:1.

    «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Крылья Советов»

    На гол Дениса Якубы узбеки ответили точным ударом Асильбека Жумаева.

    Отметим, что команды играли 3 тайма по 40 минут.

    Товарищеский матч
    «Крылья Советов» — «Сурхан» (Узбекистан) — 1:1 (1:0)
    Голы: Якуба, 23 (1:0). Джумаев, 105 (1:1)Нереализованный пенальти: Абдусаломов (Сурхан), 32 (мимо)«Крылья Советов»: Овсянников (Фролов, 60), Солдатенков (Гапонов, 31. Попов, 100), Евгеньев (Рассказов, 60), Горшков (Печенин, 42. Зотов, 69), Бейл (Витюгов, 60), Костанца (Хубулов, 60), Якуба (Бабкин, 42), Ежов (Ушаков, 42. Соколов, 81), Рахманович (Карпицкий, 47. Асайдулин, 100), Салтыков (Иванисеня, 60), Шитов (Писарский, 50)Удаление: Рахманович (Крылья Советов), 44
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетик» доставить «матрасникам» проблемы?
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Астон Вилла» оставит «Челси» за бортом Кубка Англии?
  • «Астон Вилла» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Ивуарийцы проследуют в финал
  • Кот-д’Ивуар — ДР Конго. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.26
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — ДР Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нигерия — ЮАР
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Визела — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Аргентина (до 23 лет) — Парагвай (до 23 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры