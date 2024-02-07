«Крылья Советов» не смогли обыграть команду из Узбекистана в товарищеском матче

«Крылья Советов» Фото: globallookpress.com
На гол Дениса Якубы узбеки ответили точным ударом Асильбека Жумаева.
Отметим, что команды играли 3 тайма по 40 минут.
Товарищеский матч
«Крылья Советов» — «Сурхан» (Узбекистан) — 1:1 (1:0)
Голы: Якуба, 23 (1:0). Джумаев, 105 (1:1)Нереализованный пенальти: Абдусаломов (Сурхан), 32 (мимо)«Крылья Советов»: Овсянников (Фролов, 60), Солдатенков (Гапонов, 31. Попов, 100), Евгеньев (Рассказов, 60), Горшков (Печенин, 42. Зотов, 69), Бейл (Витюгов, 60), Костанца (Хубулов, 60), Якуба (Бабкин, 42), Ежов (Ушаков, 42. Соколов, 81), Рахманович (Карпицкий, 47. Асайдулин, 100), Салтыков (Иванисеня, 60), Шитов (Писарский, 50)Удаление: Рахманович (Крылья Советов), 44