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    Иордания — Южная Корея смотреть онлайн

    06.02.2024 в 18:00 начнется матч в полуфинале Кубка Азии-2023 Иордания — Южная Корея

    Футбол Кубок Азии-2023 Сборная Южной Кореи
    В 18:00 06.02.2024 Иордания и Южная Корея начнут матч в полуфинале Кубка Азии-2023.

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    Иордания — Южная Корея

    Последний матч между собой: Иордания — Южная Корея 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Иордания» — «Южная Корея» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Южная Корея»).

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