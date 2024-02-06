В 18:00 06.02.2024 Иордания и Южная Корея начнут матч в полуфинале Кубка Азии-2023.

Иордания — Южная Корея

Последний матч между собой: Иордания — Южная Корея 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Иордания» — «Южная Корея» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Южная Корея»).

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