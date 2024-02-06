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    Выйдет ли Южная Корея в финал Кубка Азии?

    Иордания — Южная Корея. Ставка (к 1.75) и прогноз на Кубок Азии 6 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Иордания — Южная Корея
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    Сон Хын Мин (Южная Корея)
    Сборная Иордании сыграет против команды Южной Кореи в полуфинале Кубка Азии. Матч пройдет 6 февраля в Аль-Райяне (Катар), начало — в 18:00 мск. Иордания — Южная Корея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Полуфинал 06 Февраля 2024 года
    Иордания
  • Кубок Азии-2023. Полуфинал
    •  Иордания 18:00 Южная Корея Южная Корея
  • Сеул
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    Иордания

    Иорданская национальная команда с трудом преодолела групповой этап Кубка Азии. Команда из Иордании сначала разгромила Малайзию (4:0), затем сыграла вничью с Южной Кореей (2:2) и проиграла Бахрейну (0:1). В итоге иорданцы набрали четыре очка и вышли из группы с третьего места.

    В плей-офф 87-я в настоящий момент команда в рейтинге ФИФА также проходила соперников непросто. В 1/8 финала Иордания сенсационно смогла выбить Ирак (3:2), а затем сломила сопротивление Таджикистана (1:0). Команда уже установила рекорд, поскольку ранее не выходила в полуфинал Кубка Азии.

    Коэффициенты матча Иордания — Южная Корея

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    Во время подготовки к турниру сборная Иордании провела контрольные матчи, в которых крупно уступили Японии (1:6), оказались сильнее Катара (2:1) и проиграли Ливану (1:2). Также в конце прошлого года подопечные Хуссейна Аммуты сыграли вничью с Таджикистаном (1:1) и проиграли Саудовской Аравии (0:2) в квалификации на чемпионат мира.

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    Что касается квалификации на Кубок Азии, то иорданцы добыли три победы в трех матчах и заняли первое место в своей группе. Они одолели Непал (2:0), Индонезию (1:0) и Кувейт (3:0), не пропустив ни одного мяча.

    Южная Корея

    «Азиатские тигры» еще не проигрывали на турнире. «Воины Тэджу» прошли группу, набрав пять очков и заняв второе место. «Красные дьяволы» смогли переиграть Бахрейн (3:1), но поделили очки с Иорданией (2:2) и Малайзией (3:3).

    В плей-офф Южной Корее была крайне непросто. Сначала южнокорейцы только в серии пенальти оказались сильнее Саудовской Аравии (1:1, 2:4 по пенальти), а затем в дополнительное время сломили сопротивление Австралии (2:1). Главная команда Южной Кореи уже в двух матчах отыграла по 120 минут.

    В январе сборная Южной Кореи также успела провести только один товарищеский матч. Она смогла одолеть Ирак (1:0). А вот в квалификации к чемпионату миру в конце прошлого года подопечные Юргена Клинсманна разгромили Сингапур (5:0) и Китай (3:0).

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    • А вот в конце 2022 года южнокорейская национальная команда приняла участие в чемпионате мира. Она смогла выйти из группы, сыграв вничью с Уругваей (0:0), проиграв Гане (2:3) и победив Португалию (2:1). А вот в плей-офф южнокорейцы сразу же проиграли Бразилии (1:4).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Южной Кореи, на победу которой предлагают поставить за 1.50.

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    На викторию Иордании дают 7.60, ничья оценена в 3.95.

    Поставим на то, что команды не смогут забить три мяча на двоих.

    Также сделаем ставку на уверенную победу Южной Кореи.

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    Иордания — Южная Корея: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 06.02.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли Южная Корея в финал Кубка Азии?
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