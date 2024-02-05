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    Рома — Кальяри смотреть онлайн

    05.02.2024 в 22:45 начнется матч в Серии А Рома — Кальяри

    Футбол Серия A Рома Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 05.02.2024 Рома и Кальяри начнут матч в Серии А.

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    Рома — Кальяри

    Последний матч между собой: Кальяри — Рома 1:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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