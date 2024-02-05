В 22:45 05.02.2024 Рома и Кальяри начнут матч в Серии А.

Рома — Кальяри

Последний матч между собой: Кальяри — Рома 1:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Кальяри» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Рома»).

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