5 февраля в рамках 23-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле сыграет против «Кальяри». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Рома» — «Кальяри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рома»

Кажется, что игра команды преобразилась после ухода Жозе Моуринью. После 22-х туров «Рома» занимает 5-е место в таблице Серии А с 35-ю очками в активе, отставая от зоны Лиги чемпионов всего на один балл.

«Рома» показывает неплохие результаты в последнее время. За последние 5 матчей во всех турнирах «желто-красные» команда трижды победила и дважды сыграла вничью. В последнем туре «Рома» обыграла «Салернитану» (2:1).

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Стоит отметить, что у «Ромы» есть нападающий Ромелу Лукаку, который может помочь команде забраться повыше в таблице. Форвард забил 9 голов и сделал голевую передачу за 19 встреч.

Все прогнозы на Серию А

«Рома» занимает 5-е место в таблице Серии А по результатам домашних встреч, набрав 24 очка из 33-х возможных. К тому же, римляне довольно много забили при родных трибунах (24 гола). У «Ромы» есть все шансы обыграть «Кальяри», но получится ли?

«Кальяри»

Команда продолжает вести борьбу за выживание в Серии А. «Кальяри» занимает 18-е место в таблице, имея такое же количество очков, что и у «Вероны» (17-е спасительное место).

За последние 5 матчей в Серии А «Кальяри» обыграл только «Болонью» (2:1), а также по 2 раза сыграл вничью и проиграл. В последнем туре команда уступила «Торино» (1:2), пропустив все голы еще в 1-м тайме.

«Кальяри» — одна из худших в лиге по результатам гостевых встреч, набрав всего 3 очка из 33-х возможных. К тому же, за 11 встреч в гостях команда пропустила 20 голов при 7-и забитых.

«Рома» и «Кальяри» встречались между собой последний раз в октябре 2023-го года. В том матче «желто-красные» разгромили своего соперника (4:1), забив по 2 гола в каждом тайме. Сможет ли «Кальяри» взять реванш в предстоящем матче? На чужом поле это будет сделать гораздо сложнее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.45.

На викторию «Кальяри» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.50.

«Рома» довольно хороша в последнее время. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Индивидуальный тотал «Кальяри» 0.5 меньше за 2.00. Еще один вариант ставки — Победа «Ромы» с форой (-1) за 1.73.