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    Пиоли назвал ключевого игрока «Милана»

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об игре нападающего команды Луки Йовича.

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    «Лука — ключевой футболист команды. Я всегда считал его классным игроком. Мотивировал его каждый день. Он получает не так много минут на поле, но в своё игровое время приносит команде максимальную пользу», — приводит слова Пиоли Football Italia.

    26-летний нападающий присоединился к «Милану» в летнее трансферное окно. К настоящему моменту сербский футболист провёл 19 матчей за «россонери» во всех турнирах, забил семь голов и записал на свой счёт одну результативную передачу. По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Луки Йовича составляет € 5 млн.

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