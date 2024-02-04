В 22:45 04.02.2024 Лион и Марсель начнут матч во французской Лиге 1.

Лион — Марсель

Последний матч между собой: Марсель — Лион 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Марсель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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